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24 Ekim 2019 Perşembe 13:05:46 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 13:06:28

Baraj inşası kamulaştırmaları için yeni düzenleme

Baraj inşası için gerekli taşınmazların kamulaştırılması konusunda yetki tanınan idarenin talebiyle il dahilinde görev yapmak üzere valilik bünyesinde komisyon kurulacak.

"Baraj İnşası İçin Yapılan Kamulaştırmalarda Kamulaştırma Sahasına Mücavir Taşınmaz Malların Kamulaştırılması Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelikle baraj inşası için yapılan kamulaştırmaların tamamlanmasının ardından çevrenin sosyal, ekonomik veya yerleşim düzeninin bozulması, taşınmazdan sosyal ve ekonomik yönden yararlanılmasının mümkün olmadığı durumlarda, kamulaştırma sahasına mücavir taşınmaz malların kamulaştırılabilmesine dair çözüm yolları hakkında usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, baraj inşası sebebiyle mücavir alanda kalan mücavir taşınmaz malların kamulaştırılabilmesi için yerleşim biriminde baraj inşası konusunda bir kamulaştırmanın yapılmış olması, başvurusu yapılan taşınmazın kamulaştırma sahasına mücavir alan içinde ve mücavir taşınmaz mal niteliğinde bulunması, taşınmaz sahiplerinin, baraj inşası için yapılan kamulaştırma işleminin tamamlandığına ilişkin ilanın indirildiği tarihten itibaren 1 yıl içinde taşınmazın bulunduğu yer valiliğine tüm gerekçeleri ve varsa delilleriyle birlikte yazılı olarak başvuru yapması ve komisyon tarafından yapılacak inceleme sonucunda, baraj inşası nedeniyle yapılan kamulaştırma sonucu çevrenin sosyal, ekonomik veya yerleşme düzeninin bozulduğuna ve taşınmaz maldan ekonomik ve sosyal yönden yararlanılmasının mümkün olmadığına karar verilmesi gerekecek.

Valilik bünyesinde komisyon kurulacak

Baraj inşası için gerekli taşınmazların kamulaştırılması konusunda yetki tanınan idarenin talebiyle, il dahilinde görev yapmak üzere valilik bünyesinde komisyon kurulacak.

Komisyon, valinin veya görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığında, o ildeki Çevre ve Şehircilik, Hazine ve Maliye, İçişleri ile Tarım ve Orman bakanlıklarının temsilcileriyle idarece görevlendirilecek 2 yetkiliden oluşacak.

Komisyon, yazılı başvuru dilekçesi ve varsa ekleriyle idarenin görüşünün valilik tarafından komisyona iletilmesinden itibaren 30 gün içinde üye tam sayısıyla toplanacak ve salt çoğunlukla karar alacak.

Komisyon, yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucunda, çevrenin sosyal, ekonomik veya yerleşme düzeninin bozulup bozulmadığı, taşınmaz maldan yararlanılmasının mümkün olup olmadığı hususunda ilk toplantısından sonra 60 gün içinde karar verecek.

Amaçları arasında içme-kullanma suyu olan barajlarda, mücavir alan değerlendirmesi baraja ait kamulaştırma sınırı dikkate alınarak yapılacak. Mücavir alan şartlarını taşımadığı için kamulaştırılması uygun görülmeyen yerleşim birimlerinde daha sonraki yıllarda içme-kullanma suyunu kullanan idare tarafından mutlak koruma alanının tamamının kamulaştırılmasının tamamlanmasından sonra bu yerleşim birimlerinde yeniden mücavir alan değerlendirmesi yapılabilecek. Bu durumda mücavir alan kamulaştırmaları idare tarafından gerçekleştirilecek.

Sadece içme suyu amaçlı barajlarda mücavir alan kamulaştırmasıyla ilgili harcamalar suyu kullanan idare tarafından, birden fazla amaca hizmet eden barajlarda ise maliyet bölüşümündeki hissesi oranında ilgililerce karşılanacak.

(AA)

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