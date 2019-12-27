  • Bist 100
    113514
  • Dolar
    5,9557
  • Euro
    6,6402
  • Altın
    288,8250
İstanbul
2 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hemşire atamaları 2019 açıklandı! Hemşire alım sonuçları sorgulama ekranı Hemşire atamaları 2019 açıklandı! Hemşire alım sonuçları sorgulama ekranı
Türkiye'nin otomobili gün yüzüne çıkıyor! Yerli otomobilden dikkat çeken detaylar Türkiye'nin otomobili gün yüzüne çıkıyor! Yerli otomobilden dikkat çeken detaylar
İyice şımaran Yunanlılardan Türkiye açıklaması: Erdoğan, Libya konusunda riskli davranıyor İyice şımaran Yunanlılardan Türkiye açıklaması: Erdoğan, Libya konusunda riskli davranıyor
Balon balıkları üzerinde çığır açacak buluş: Biyomedikal alanda kullanılacak jelatin ve kolajen elde ettiler Balon balıkları üzerinde çığır açacak buluş: Biyomedikal alanda kullanılacak jelatin ve kolajen elde ettiler
Meteoroloji yağmur için gün verdi Meteoroloji yağmur için gün verdi
Karabük'te seyir halindeki otobüsün arka kapısından düşen kadın yaşam mücadelesini kaybetti Karabük'te seyir halindeki otobüsün arka kapısından düşen kadın yaşam mücadelesini kaybetti
TSK'dan Libya mesajı: Yurt içinde ve dışında emir verildiği zaman her türlü görevi yapmaya hazırız TSK'dan Libya mesajı: Yurt içinde ve dışında emir verildiği zaman her türlü görevi yapmaya hazırız
Karabük'te seyir halindeki otobüsün arka kapısından düşen kadın yaşam mücadelesini kaybetti Karabük'te seyir halindeki otobüsün arka kapısından düşen kadın yaşam mücadelesini kaybetti
İcra Müdürlüğü alımı sınavı ne zaman? ÖSYM İcra Müdürlüğü sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İcra Müdürlüğü alımı sınavı ne zaman? ÖSYM İcra Müdürlüğü sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Rumeli Hisarı nerede? Rumeli Hisarı nasıl gidilir? Rumeli Hisarı nerede? Rumeli Hisarı nasıl gidilir?
İstanbul Sarıyer'de 'Songa İridium' adlı kargo gemisi karaya oturdu! İşte o anlar... İstanbul Sarıyer'de 'Songa İridium' adlı kargo gemisi karaya oturdu! İşte o anlar...
İstanbul Sarıyer'de 'Songa İridium' adlı kargo gemisi karaya oturdu İstanbul Sarıyer'de 'Songa İridium' adlı kargo gemisi karaya oturdu
Libya'da alıkonulan Türk gemiciler: Bizim için özel gelmişlerdi Libya'da alıkonulan Türk gemiciler: Bizim için özel gelmişlerdi
Mardin'de PKK'lı teröristlerin kayanın altına tuzakladığı EYP patlatıldı Mardin'de PKK'lı teröristlerin kayanın altına tuzakladığı EYP patlatıldı
La Masia'da yetişen genç yıldız Beşiktaş'a geliyor La Masia'da yetişen genç yıldız Beşiktaş'a geliyor
2019'da en çok Fatih Terim konuşuldu 2019'da en çok Fatih Terim konuşuldu
Bakan Berat Albayrak: Kamu bankalarında faiz %0,79'a iniyor Bakan Berat Albayrak: Kamu bankalarında faiz %0,79'a iniyor
Adil Öksüz'ün kuzeni Ali Emre Öksüz hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı Adil Öksüz'ün kuzeni Ali Emre Öksüz hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
KPSS 2019/7 sonuçları açıklandı! Son dakika KPSS 2019/7 sonuçları sorgulama ekranı haberimizde KPSS 2019/7 sonuçları açıklandı! Son dakika KPSS 2019/7 sonuçları sorgulama ekranı haberimizde
Rusya yeni askeri iletişim uydusunu yörüngesine gönderdi Rusya yeni askeri iletişim uydusunu yörüngesine gönderdi
Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Türel'in 'kar maskeli şüpheli' ihbarı üzerine polis harekete geçti Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Türel'in 'kar maskeli şüpheli' ihbarı üzerine polis harekete geçti
TOGG CEO kimdir? TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş kimdir? TOGG CEO kimdir? TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş kimdir?
Yerli araba ne zaman görücüye çıkacak? Yerli araç tanıtımı ne zaman? Yerli araba ne zaman görücüye çıkacak? Yerli araç tanıtımı ne zaman?
Afrika'da yılın futbolcusu ödülü için 3 aday gösterildi Afrika'da yılın futbolcusu ödülü için 3 aday gösterildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Aralık 2019 Cuma 13:42:07 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 13:50:07

Balon balıkları üzerinde çığır açacak buluş: Biyomedikal alanda kullanılacak jelatin ve kolajen elde ettiler

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) öğretim üyeleri, ekosisteme en çok zarar veren balın balıkları üzerinde tarihe geçecek bir buluş elde ederek, biyomedikal alanda kullanılacak jelatin ve kolajen elde ettiler.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) öğretim üyeleri, Prof. Dr. Cemal Turan, doktora öğrencisi Servet Ahmet Doğdu, ekositeme en çok zarar veren balon balıkları üzerinde çığır açacak bir buluşa imza attılar.

'AVRUPA'DA VE TÜRKİYE'DE İLK KEZ YAPILAN BİR ÇALIŞLMA'

Siyanürden 1200 kat daha güçlü olan tetrodotoksin barındıran balon balığının en tehlikeli türü üzerinde yapılan çalışma ile ilgili Prof. Dr Turan, şu bilgileri verdi:

"Proje kapsamında balon balıklarından jelatin ve kolajen elde ettik. Yaptığımız analizler sonrasında elde edilen jelatin ve kolajende tetrodotoksin tespit edilmedi. Yani kullanımı sağlıklı bir ürün elde etmiş olduk. Bu Türkiye ekonomisi için çok önemli. Avrupa’da ve Türkiye’de ilk kez yapılan bir çalışma. Jelatin ve kolajenin insan sağlığında, eczacılıkta birçok kullanım alanı var. İnsanların eklemlerinde sıvı eksikliğinde kullanılabilir. Yani kozmetik sektörü, insan sağlığı, gıda sektöründe koruyucu gibi birçok kullanım alanlarında kullanılabilecek."

TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA ÇIĞIR AÇACAK

DHA'da yer alan habere göre, Doktora öğrencisi Servet Ahmet Doğdu ise ekosisteme en çok zarar veren balon balığı türü ile çalışmaya başladıklarını ve İskenderun Körfezi’nde yakaladıklarının altını çizerek, şunları söyledi:

"En büyüğünden başladık. Şu ana kadar balon balığının 6 türü üzerinde çalışma yaptık. Yaptığımız araştırma çalışmalarımızı da uluslararası bilimsel dergilerde yayınlıyoruz. Türkiye'de ve dünyada çığır açacak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Elde ettiğimiz ürünleri biyomedikal ürün olarak çıkartmak istiyoruz. İnsanların yararına olan bir şeyler yapmak istiyoruz. Kozmetik sektörü, biyomedikal sektörü olabilir. Yapay organlar olabilir, bunların üzerine gitmeye çalışıyoruz. Şu anda ekspresyonunu yaptık. Ürünle neler yapabileceğimizi bulduk. Elde ettiğimiz kolajenle neler yapabiliriz? İlaçlar için jelatin mi yapabiliriz ya da eklem sıvıları için bir sıvı mı yapabiliriz? Bunları sınıflandırıp nerelerde kullanabileceğimizin üzerinde duruyoruz."

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ