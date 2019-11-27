Balkanlar'da deprem kabusu

100'DEN FAZLA ARTÇI SARSINTI

Balkanlar’da art arda gelen depremler, halkı sokağa döktü. Dün sabaha karşı 04.00 sıralarında, merkez üssü başkent Tiran'ın 34 km kuzeybatısı, yerin 10 km altında 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 14 kişinin hayatını kaybettiği felakette, 350’den fazla kişi yaralandı. En büyüğü 5.4 olmak üzere 100’den fazla artçı sarsıntı meydana gelirken, şiddetli deprem, Kosova, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Hırvatistan, Yunanistan gibi pek çok ülkede hissedildi.

SARAYBOSNA’DA ÖLEN YOK

Durs, Tiran, Thuman gibi kentlerde çok sayıda bina çöktü ve hasar gördü. Enkaz altında onlarca kişinin olduğu belirtilirken, ekipler arama kurtarma çalışmaları için seferber oldu. Tiran ve Durs’ta eğitime ara verilirken, Tiran Rinas Havalimanı da, termnalin hasar görmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Tüm Arnavutluk halkını sokağa döken felaketten birkaç saat sonra bir deprem haberi de Bosna Hersek'ten geldi. Başkent Saraybosna’nın 75 kilometre güneyinde, 5.4 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Yetkililer, ölü ya da yaralının olmadığını açıkladı.

Dışişleri’nden yanınızdayız mesajı

Türkiye, Arnavutluk'ta yaşanan felaket sonrası hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, depremin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, “Bu afet sonucu yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına ve Arnavutluk halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi, bu felakette de Arnavutluk'un yanındadır” ifadeleri yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, “Dost ülke Arnavutluk'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye olarak her zaman yardıma hazırız, yanlarındayız” açıklamasını yaptı.

Türklerin kaldığı otel çöktü

Durs kentinde 21 Türk vatandaşının kaldığı “Palma” isimli 7 katlı otelin çökmesi büyük endişe yarattı. Türkiye'nin Arnavutluk Büyükelçisi Ahmet Yörük, tüm vatandaşların kurtarıldığı açıklamasını yaparak, “Enkazdan kurtarılan Türk vatandaşlarının sağlık durumu iyi. Bölgedeki Türk vatandaşları Tiran’a getirilecek” dedi.