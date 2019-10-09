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09 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 23:42:04

Balkan zirvesi

Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi, Başkan Erdoğan’ın katılımıyla Belgrad'da düzenlendi. Erdoğan, Görüşmeler, halklarımızın kaynaşması noktasında çok verimli gelişmelere vesile olacaktır ifadelerini kullandı. 

Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi, Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, konseyin Boşnak üyesi Şefik Dzaferovic ve Sırp üye Milorad Dodik'in katılımıyla Belgrad’da yapıldı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, zirvenin gerçekleştirildiği Sırbistan Sarayı'na gelen konuklarını tokalaşarak karşıladı. Aile fotoğrafı çekiminin ardından üçlü zirveye geçen liderler, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. 

KARARLI ŞEKİLDE SÜRECEK

Sırbistan-Türkiye ilişkilerine yönelik gerçekleştirdikleri verimli toplantılardan sonra üçlü zirvenin verimli bir şekilde geçmesinin kendilerini mutlu ettiğini ve bir sonraki zirvenin mayıs ayında Bosna Hersek'te, diğerinin de Türkiye'de yapılacağını ifade eden Erdoğan, “Bunun kararlı bir şekilde devam edecek olması da, üçlü mekanizmanın güçlü bir şekilde gerek Türkiye gerek Sırbistan gerekse Bosna Hersek noktasında, halklarımızın kaynaşması noktasında da çok verimli gelişmelere vesile olacaktır” diye konuştu. 

HÜKÜMET SORUNU ÇÖZÜLMELİ 

Erdoğan, “Zirvenin en önemli yanı, özellikle bölgede Bosna Hersek'in hükümet sorununun süratle artık halledilmesi... Bir yıl geçti artık, çünkü bir hükümetin olmadığı ülkede bir defa verimli bir geleceği yakalamak da mümkün değil. Bunu başarmak lazım” ifadesini kullandı. Ulaşım ve otoyol konusunda atılacak adımların da önemine işaret eden Erdoğan, “Ulaşım noktasında, otoyollar konusunda atılacak adımlar inanıyorum ki Sırbistan-Bosna Hersek arasında çok çok önemli gelişmelere, kalkınmaya vesile olacaktır. 

‘YOL MEDENİYETTİR’ MESAJI 

Zira her zaman benim bir ifadem var; yol hayattır, yol medeniyettir. Eğer bunu gerçekleştirirseniz ki, Belgrad ile Sarajevo arasında bu otoyolun yapılmış olması, yapılacak olması bütün bölgedeki iskanı, yerleşimi ayrıca verimli hale getirecek, buralardan göçü de engelleyecektir. Tam aksine bunların yapılmasıyla burası birer çekim alanı haline gelecek ve çekim alanı haline gelmesi de, buralarda yaşayan insanların artık kendi topraklarını terk etmesi de mümkün olmayacaktır” diye konuştu.  Erdoğan, mevkidaşı Vucic'e ev sahipliğinden dolayı teşekkürlerini iletti.

AİLE FOTOĞRAFI 

Sırbistan Sarayı'nda gerçekleştirilen zirve öncesi liderler aile pozu verdi. 

SIRBİSTAN'DA KABUL TRAFİĞİ 

Başkan Erdoğan, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic'i; Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac, Tutin Belediye Başkanı Kenan Hot, Sjenica Belediye Başkanı Hazbo Mujivic ile Boşnak Milli Konseyi Başkanı Jasmina Curic'i kabul etti. Hyatt Otel'deki kabuller, basına kapalı gerçekleşti. Kabullerde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı. 

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