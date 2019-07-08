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08 Temmuz 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 02:14:00

Balkan seferi

Başkan Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere 8-9 Temmuz'da, Dönem Başkanı Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gidecek. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter’dan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere, 8-9 Temmuz'da Dönem Başkanı Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya yapacağı ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulundu. 

ZİRVE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK 

Fahrettin Altun, Türkiye'nin,Balkanlar'da, barış, istikrar ve refaha atfettiği önem çerçevesinde, bölge ülkelerinin tamamını kapsayan tek bölgesel işbirliği platformu olan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'ne kuruluşundan bu yana etkin bir şekilde katkıda bulunduğunu ifade etti. 

BÖLGEDEKİ MEHMETÇİK'LE BULUŞMA 

Altun, “Toplantı kapsamında ekonomi, ticaret, ulaştırma, altyapı ve yatırım alanları başta olmak üzere Balkanlar'da işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacaktır. Sayın Başkanımız Erdoğan'ın, bu vesileyle Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin yanı sıra zirve katılımcısı bazı ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Başkanımız Erdoğan'ın ayrıca, Butmir'de konuşlu Avrupa Birliği’nin Althea Harekatı Türk Temsil Heyeti Başkanlığı komutasında barışı koruma görevlerini icra eden askerlerimizle bir araya gelmeleri de öngörülmektedir” ifadelerini kullandı. 

TÜRKAKIMI PROJESİ MASADA 

Görüşmeler kapsamında Türkiye’yle Balkan ülkeleri arasındaki ticaret hacminin genişletilmesi, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve Balkanlar'da yaşayan Türklerin yaşadığı sıkıntıların çözüme kavuşturulması gibi başlıkların masada olması bekleniyor. Başkan Erdoğan mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerini kabul etmişti. Bu görüşmede özellikle TürkAkımı projesinin Bosna Hersek'e ulaşmasına yönelik çalışmalar, kültürel ve beşeri alanlardaki bağların daha kuvvetlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapılmıştı. Mayıs ayında gerçekleştirilen görüşmede, gündeme gelen Bosna Hersek'ten et ithali konusunun bu ziyaret kapsamında yeniden ele alınması da bekleniyor. Erdoğan’ın, muhataplarıyla bu konuda atılacak adımları değerlendirmesi planlanıyor. 

Başkan Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin yanı sıra, katılımcı bazı ülkelerin liderleriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirecek. 

3. NÜKLEER SANTRAL PROJESİ YOLDA 

Başkan Erdoğan’la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in geçtiğimiz salı günü Pekin’de yaptığı görüşmenin detaylarını, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen açıkladı. 3. nükleer santral projesinin Erdoğan-Xi görüşmesinde gündeme geldiğini belirten Önen, “Anlaşmayla ilgili iki ülkenin enerji bakanlıkları karşılıklı olarak çalışmaya başlamışlardı. Bu çalışmalar, şu an yarıyı geçti diyebiliriz. Yerinden tutun, fizibilite çalışmalarına, fiyatlandırmaya kadar çok fazla detaylı görüşmeler gerçekleşiyor. İnşallah kısa zamanda iyi bir haber duymayı hedefliyoruz” dedi. 

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