14 Ekim 2019 Pazartesi 08:40:04 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 08:43:10
Balıkesir'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 33 kişi kurtarıldı, kayıp bir çocuğu arama çalışması başlatıldı.
Altınova Mahallesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan fiber bir tekne, henüz belirlenemeyen nedenle battı.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına ait uçak, 4 bot ve dalış timi sevk edildi.
Ekipler, sulara gömülen teknede bulunan 35 yabancı uyrukludan 33'ünü kurtararak kıyıya getirdi.
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği, kayıp bir bebek için de arama çalışması başlatıldığı öğrenildi.
AA
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