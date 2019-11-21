Balıkesir Bigadiç'te korkutan deprem! Rasathane son depremler haberimizde
Balıkesir Bigadiç'te korkutan deprem meydana geldi. Balıkesir'de art arda depremler oldu. Balıkesir'de saat 15.15'te yerin 11 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremin ardından saat 15.27'de merkez üssü yine Bigadiç olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
Balıkesir'de saat 15.15'te yerin 11 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremin ardından saat 15.27'de merkez üssü yine Bigadiç olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
Balıkesir'de saat 15.15'te yerin 11 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İlk depremin ardından saat 15.27'de merkez üssü yine Bigadiç olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
SON DEPREMLER
2019.11.21 15:27:20 39.3352 28.2617 5.4 -.- 3.6 3.5 TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2019.11.21 15:27:20)
2019.11.21 15:15:35 39.3430 28.2747 5.4 -.- 3.9 3.9 TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2019.11.21 15:15:35)
2019.11.21 14:51:02 37.3365 38.2145 5.0 -.- 1.5 -.- INCIRLI-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel
2019.11.21 14:17:48 36.9245 27.2962 4.2 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.11.21 14:08:36 40.7408 28.6478 11.0 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.11.21 13:59:38 37.2340 28.2663 0.0 -.- 1.5 -.- AKCAOVA-(MUGLA) İlksel
2019.11.21 13:57:36 38.5880 30.7767 5.1 -.- 1.9 -.- KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.11.21 13:30:18 37.8042 29.7005 20.5 -.- 1.5 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.11.21 13:23:47 37.7838 29.7100 3.1 -.- 2.1 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.11.21 13:08:21 40.1860 30.7508 9.0 -.- 1.7 -.- ASAGIKINIK-GOYNUK (BOLU) İlksel
2019.11.21 13:04:11 40.2110 30.7625 9.4 -.- 1.5 -.- ASAGIKINIK-GOYNUK (BOLU) İlksel
2019.11.21 12:48:41 37.1333 34.6288 3.2 -.- 1.6 -.- KORMENLIK-CAMLIYAYLA (MERSIN) İlksel
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