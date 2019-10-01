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01 Ekim 2019 Salı 12:04:40 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 12:57:46

Ahmet Hakan'ı çileden çıkardı: Bana ne sizin ayrılmanızdan!

Gazeteci Ahmet Hakan, moderatörü olduğu programda CHP’li Mustafa Balbay ile tartışma yaşadı. Mustafa Balbay, CHP’nin HDP ile organik ilişki kurması durumunda İyi Parti’nin nasıl bir tavır takınacağı hakkında İyi Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu’na yöneltilen soruya 50 kez aynı soruyu sordun. dedi. Ahmet Hakan ise Mustafa Balbay’ın bu çıkışına büyük tepki gösterdi.

CNN Türk’te yayımlanan Tarafsız Bölge programında İyi Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu’na “Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ile HDP’nin organik bağı bulunmasında İyi Parti’nin nasıl bir pozisyon alacağını” öğrenmek isteyen Ahmet Hakan’ın sözü, Mustafa Balbay’ın araya girmesiyle kesildi.

CHP’li Mustafa Balbay, “50 kez sordunuz Ahmet Bey, hala anlamadınız mı? Zorlamayın o kadar, çıkmayacak buradan ekmek.” diye konuşunca, Ahmet Hakan ile Balbay arasında birkaç dakika boyunca tartışma yaşandı.

“BANA NE CHP’DEN, HDP’DEN, İYİ PARTİ’DEN! BENİ NE İLGİLENDİRİR!”

Ahmet Hakan şunları kaydetti:

“Size teessüf ediyorum. Gazetecilik yapıyorum. Bana ne ya CHP’den, HDP’den, İyi Parti’den… İster ayrılsın, ister ayrılmasın. Beni ne ilgilendirir? Ben niye zorlayayım? Benim ne geleceğim var buradan? Bu ne saçma bir bakış açısı! 50 kez de sorarım, 100 kez de sorarım; çünkü netleştirmek istiyorum. Sorduğum sorunun cevabını tam olarak duymak istiyorum. İzin verir misiniz buna!”

İyi Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun “CHP ile HDP arasında bir bağlantı var” dediğini hatırlatan Ahmet Hakan, “Siz buna cevap vermiyorsunuz ki. Ben bunu da netleştirmek istiyorum. Şimdi bu sizin aranızı açmak mı oluyor? Çok ayıp ediyorsunuz. Sormayalım mı yani?” diye konuştu.

“HAKSIZ YERE İTHAM ETTİĞİNİZ İÇİN TEESSÜF EDERİM”

Ahmet Hakan, CHP’li Mustafa Balbay’a yönelik tepkilerini şöyle sürdürdü:

“100 kez de sorarım. Bu 100 kez sormamın amacı, İyi Parti ile CHP arasındaki ittifakı açmak değildir. Öyle cevaplar verirsiniz ki, 100 kez sorulmayı bir pekiştirmeye dönüştürürsünüz. Size bağlı. Beyler, soru soruyoruz, cevap veriyorsunuz. Beni haksız yere itham ettiğiniz için teessüf ederim. CHP ile İyi Parti arasındaki ittifak netleşince bundan memnuniyet de duymam, memnuniyetsizlik de duymam. CHP ile İyi Parti arasındaki ittifak bitsin, ben bundan da memnuniyet de duymam, memnuniyetsizlik de duymam. Lütfen bunu algılar mısınız? Siz gazetecisiniz, lütfen bunu algılar mısınız?”

CHP’li Mustafa Balbay daha sonra Ahmet Hakan’a “Siz de lütfen bir nebze olsun eleştiri kabul eder misiniz?” dedi. Ahmet Hakan ise, “Eleştiri kabul ederim, ama soru sorduğum için değil.” ifadelerini kullandı.

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