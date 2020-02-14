14 Şubat 2020 Cuma 17:18:32 | Son Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 17:44:47
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, çöken bina hakkında soruşturma başlattı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bahçelievler'de daha önce boşaltılan binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı.
Başsavcılık, Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi Narlı Sokak'ta bir ay önce boşaltılan 7 katlı binanın çökmesinin ardından harekete geçti.
Olayı inceleyen Başsavcılık, soruşturma başlattı.
AA
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