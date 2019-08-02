Bakanlıktan İstanbul Havalimanı açıklaması: Dünya standartlarına uygun ve eksiksiz

  • Bist 100
    100782
  • Dolar
    5,5946
  • Euro
    6,2106
  • Altın
    257,0430
İstanbul
20 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş transfer açıklaması: Yarın açıklanır Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş transfer açıklaması: Yarın açıklanır
Murat Dalkılıç: Baba olmak istiyorum Murat Dalkılıç: Baba olmak istiyorum
Dedektiflik hikayesi Dedektiflik hikayesi
300 bin TL ödülle gri kategoride aranan terörist teslim oldu 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan terörist teslim oldu
Hülya Avşar: Dua etmeden sahneye çıkmam Hülya Avşar: Dua etmeden sahneye çıkmam
Ligler ertelenecek mi? TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı Ligler ertelenecek mi? TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı
Beşiktaş, Brezilyalı Pedrao için hamle yapma kararı aldı Beşiktaş, Brezilyalı Pedrao için hamle yapma kararı aldı
Okyanus Elçisi Belçim, dünyanın geleceği için harekete geçti! Okyanus Elçisi Belçim, dünyanın geleceği için harekete geçti!
Murat Yıldırım ile Iman Elbani bebeklerini kaybetti Murat Yıldırım ile Iman Elbani bebeklerini kaybetti
İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza ayrıldı mı? Birbirlerini sildiler İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza ayrıldı mı? Birbirlerini sildiler
Esat Yontunç baba oldu, Acun Ilıcalı paylaştı Esat Yontunç baba oldu, Acun Ilıcalı paylaştı
Kurbanlık fiyatları 2019 ne kadar? Kurbanlık fiyatları 2019 belli oldu mu? Kurbanlık fiyatları 2019 ne kadar? Kurbanlık fiyatları 2019 belli oldu mu?
Turizmcilerden ''tatil dolandırıcıları'' uyarısı Turizmcilerden ''tatil dolandırıcıları'' uyarısı
Varlık barışı için başvuru süreci başladı Varlık barışı için başvuru süreci başladı
Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet jandarma tarafından aydınlatıldı Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet jandarma tarafından aydınlatıldı
ABD Başkanı Donald Trump: Çin'i vergiye boğacağız ABD Başkanı Donald Trump: Çin'i vergiye boğacağız
Irak'tan Suriye'ye giren ABD konvoyu Nusaybin'den görüldü Irak'tan Suriye'ye giren ABD konvoyu Nusaybin'den görüldü
Halkbank konut kredisi faiz oranları düştü mü? Halkbank konut kredisi faiz oranları son dakika Halkbank konut kredisi faiz oranları düştü mü? Halkbank konut kredisi faiz oranları son dakika
Fırat Nehri'nde kayboldu, 11 gün sonra cansız bedeni bulundu Fırat Nehri'nde kayboldu, 11 gün sonra cansız bedeni bulundu
Tayland, Hint-Rus ortak yapımı BrahMos süpersonik seyir füzesini satın almak istiyor Tayland, Hint-Rus ortak yapımı BrahMos süpersonik seyir füzesini satın almak istiyor
Güney Amerika'daki hapishanelerde kanlı cezaevi isyanları Güney Amerika'daki hapishanelerde kanlı cezaevi isyanları
Türkiye'nin 10. şehir hastanesi hizmette de '10' numara Türkiye'nin 10. şehir hastanesi hizmette de '10' numara
Bakan Selçuk çağrı yapmıştı... Yavru köpeklere okul bahçesinde bakıyorlar Bakan Selçuk çağrı yapmıştı... Yavru köpeklere okul bahçesinde bakıyorlar
13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Ağustos 2019 Cuma 12:10:28 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:12:05

Bakanlıktan İstanbul Havalimanı açıklaması: Dünya standartlarına uygun ve eksiksiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, İstanbul Havalimanı'nın, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kuralları uyarınca kurulduğu yer ve bölgenin hava şartları da başta olmak üzere her bakımdan dünya standartlarına uygun ve eksiksiz olarak inşa edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin soru önergesine verdiği yanıta ilişkin bazı ifadelerin çarpıtılarak kamuoyuna yansıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, Turhan tarafından söz konusu soru önergesine verilen yanıtta "İstanbul Havalimanı'nın kötü yere inşa edildiği" yönünde bir ifade kullanılmadığı belirtilerek, "Soru önergesi yanıtında yer aldığı gibi daha önce maden ocakları, kum ve kil ocaklarının bulunduğu iyi olmayan bir alan rehabilite edilerek güzel bir havalimanının inşa edildiği belirtilmiştir." ifadesine yer verildi.

İstanbul Havalimanı'nın ICAO kuralları uyarınca kurulduğu yer ve bölgenin hava şartları da başta olmak üzere her bakımdan dünya standartlarına uygun ve eksiksiz olarak inşa edildiği vurgulanarak, havalimanının kuş göç yollarında bulunduğu ve bu durumun seyrüseferi olumsuz etkilediği iddialarının da asılsız olduğu bildirildi.

Tüm dünyada olumsuz hava koşulları başta olmak üzere birçok nedenle uçuşların divert (başka meydana yönlendirme) edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları ve diğer nedenlerle yaşanan pas geçme ve divert edilme sayıları ise herhangi bir şekilde dünyadaki benzer havalimanlarının üzerinde seyretmemekte, hatta birçok uluslararası havalimanına göre daha düşük sayıda yaşanmaktadır. Keza Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı karşılaştırıldığında 2018 yılı nisan, mayıs, haziran, temmuz ayları toplamında Atatürk Havalimanı'nda 445 pas geçme olayı yaşanırken, bu yıl aynı aylarda İstanbul Havalimanı'nda sadece 255 pas geçme olayı yaşanmıştır. Bunun yanı sıra nisan, mayıs, haziran, temmuz ayları toplamında Atatürk Havalimanı'nda 75 kuş çarpması olayı yaşanırken, 2019 yılı aynı aylarda İstanbul Havalimanı'nda sadece 14 kuş çarpması olayı yaşanmıştır."

Açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın, Türkiye ekonomisine ve istihdama çok ciddi katkılar sağladığına işaret edilerek, "Tüm dünyanın gıptayla izlediği havalimanı hakkında olumsuz algı oluşturmanın Türk milletinin yararına olmadığı aşikardır." ifadesi kullanıldı.

(AA)

Büyük Şeytan'dan kirli oyun! 'Yüzyılın Şamarı!'
Temmuz'da ihracat rekoru kırıldı
Ligler ertelenecek mi? TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı
İstiklal Caddesi'nde gökten para yağdı
İçişleri'nden flaş açıklama
Ünlü isimler yalnız bırakmadı! Demet Akalın konser gelirini bakın ne yapacak!
"ABD ile uzlaşamazsak güvenli bölgeyi tek başımıza oluştururuz"
Ekrem İmamoğlu'ndan baldız kıyağı!
Karı-koca mesken tutmuşlar! Kılıçdaroğlu'ndan yeğenine büyük kıyak!
Binali Yıldırım, gençlerle buluştu
Bayram ikramiyelerinin ödenme tarihi belli oldu
Açılışını Başkan Erdoğan yapılacak!
Bu ne hal Başkan!
Meteoroloji'den yağmur yağışı ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Kredi faizlerinde büyük indirim
Trump Venezuela'yı "blokaj altına almayı" düşünüyor
Cenk Tosun bombası! Geri dönüyor...
9 ayda 9 doğuracak
İntibakta yeni umut
Ali Koç gözünü karattı! 3 yıldız İstanbul'a geliyor
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ