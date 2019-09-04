04 Eylül 2019 Çarşamba 12:53:02 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:44:55
MSB duyurdu: Rusya'da, S-400 eğitimi Hava Kuvvetleri personelinin katılımıyla başladı
MSB: Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında; Rusya’nın Gatchina şehrinde S-400 Eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personelin katılımı ile başladı.
S-400 eğitiminin Hava Kuvvetleri personelinin katılımıyla Rusya'da başladığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Rusya'da, S-400 eğitimi Hava Kuvvetleri personelinin katılımıyla başladı" ifadelerine yer verildi.
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- MSB duyurdu: Rusya'da, S-400 eğitimi Hava Kuvvetleri personelinin katılımıyla başladı
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