Bakanlıkta iade mesaisi! 1172 DEAŞ’lının 750’si ülkesine iade edilecek

  • Bist 100
    103607
  • Dolar
    5,7605
  • Euro
    6,3653
  • Altın
    274,5970
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ersun Yanal'dan Kasımpaşa maçı öncesi uyarı: Kayseri maçı bize ders olmalı Ersun Yanal'dan Kasımpaşa maçı öncesi uyarı: Kayseri maçı bize ders olmalı
Şili'de şiddet eylemlerine karşı yeni önlemler Şili'de şiddet eylemlerine karşı yeni önlemler
Aksaray'da otizmli öğrenciler derslerine girdi Aksaray'da otizmli öğrenciler derslerine girdi
Lübnan'da Özgür Yurtseverler Hareketi yeni hükümette yer almak istemiyor Lübnan'da Özgür Yurtseverler Hareketi yeni hükümette yer almak istemiyor
Suriye'nin kuzeyinde terör saldırısı: 2 ölü Suriye'nin kuzeyinde terör saldırısı: 2 ölü
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı
Anadolujet'ten indirim kampanyası Anadolujet'ten indirim kampanyası
Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı başladı Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı başladı
Zulte Waregem, Cyle Larin'in bonservisini Ocak ayında almak istiyor! Zulte Waregem, Cyle Larin'in bonservisini Ocak ayında almak istiyor!
1 Kasım itibarıyla tamamen yasaklanmıştı! Denetim yapıldı 1 Kasım itibarıyla tamamen yasaklanmıştı! Denetim yapıldı
Bugün oruç saat kaçta açılacak? Akşam ezanı saat kaçta? İşte akşam ezanı iftar vakitleri Bugün oruç saat kaçta açılacak? Akşam ezanı saat kaçta? İşte akşam ezanı iftar vakitleri
Rusya ile 3. ortak kara devriyesi başladı Rusya ile 3. ortak kara devriyesi başladı
Hükümetten çiftçilere müjde! Bakan Bekir Pakdemirli duyurdu Hükümetten çiftçilere müjde! Bakan Bekir Pakdemirli duyurdu
İşte UEFA kulüpler sıralaması (8 Kasım 2019) İşte UEFA kulüpler sıralaması (8 Kasım 2019)
PKK'ya 'Kıran-5' operasyonu başladı PKK'ya 'Kıran-5' operasyonu başladı
Sivas Valisi Salih Ayhan açıkladı! Sivas yeni markası ile liderliğe oynayacak Sivas Valisi Salih Ayhan açıkladı! Sivas yeni markası ile liderliğe oynayacak
Minik Yusuf'un yürek yakan dramı: Hastalığı sebebiyle kendine zarar veriyor Minik Yusuf'un yürek yakan dramı: Hastalığı sebebiyle kendine zarar veriyor
Galatasaray'da transferleri kimin yaptığı ortaya çıktı! Fatih Terim isyanında haklı çıktı Galatasaray'da transferleri kimin yaptığı ortaya çıktı! Fatih Terim isyanında haklı çıktı
İstanbul'da sahte para bastıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı İstanbul'da sahte para bastıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
CHP'de 'İmamoğlu' krizi sürüyor: Tepki mesajı genel merkez onaylı mı? CHP'de 'İmamoğlu' krizi sürüyor: Tepki mesajı genel merkez onaylı mı?
Barış Pınarı Harekatı'nın seyrini iki hattaki devriye belirleyecek Barış Pınarı Harekatı'nın seyrini iki hattaki devriye belirleyecek
Bursa'da tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi Bursa'da tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
Motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı Motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
Bakan Selçuk'tan otizmlilere ayrımcılık iddiaları hakkında açıklama Bakan Selçuk'tan otizmlilere ayrımcılık iddiaları hakkında açıklama

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Kasım 2019 Cuma 09:08:16 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 09:12:44

Bakanlıkta iade mesaisi! 1172 DEAŞ’lının 750’si ülkesine iade edilecek

Türkiye’nin yabancı uyruklu DEAŞ’lı teröristleri ülkelerine göndermeyi gündemine alması Avrupalıları endişelendiriyor. Cezaevindeki 1172 DEAŞ’lının 750’si yabancı uyruklu. Bunlar İngiltere, Fransa, Almanya, İsveç, İsviçre, Belçika, ABD ve Rusya’nın da aralarında olduğu 40 ülkenin vatandaşları.

Suriye’nin kuzeyini terörden temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile birlikte DEAŞ’lıların durumu da tartışma konusu oldu. Harekatı karalamak için DEAŞ’ın canlanacağını bahane eden Avrupa’nın DEAŞ’ın önemli insan kaynaklarından olduğu biliniyor. Batılı ülkeler, kendi vatandaşı olan DEAŞ’lı teröristleri geri kabul konusunda hiçbir somut adım atmadığı gibi, ülkelerine dönmesini engellemek için de vatandaşlıktan çıkarma yolunu bile gündemine aldı. Türkiye’den ise “İster çıkarın, ister çıkarmayın, elimizdeki DEAŞ’lıları ülkelerine göndeririz” açıklaması geldi.

BAKANLIKTA İADE MESAİSİ

Türkiye, gerek Suriye’de yakalanan, gerekse Türkiye’deki cezaevlerinde bulunan yabancı teröristleri ülkelerine gönderme konusunda kararlı. Türkiye’deki cezaevlerinde bulunan DEAŞ’lı teröristlerin önemli kısmının hapis cezasına çarptırıldığı ve cezasının kesinleştiği ya da temyiz aşamasında olduğu öğrenildi. Adalet Bakanlığı yasalar kapsamında, hükmü netleşmiş DEAŞ’lıların cezalarını vatandaşı olduğu ülkede çekmesi için çalışma yürütüyor. Henüz hapse çarptırılmamış yabancı DEAŞ’lıların da ülkelerinde yargılanması için gerekli adımlar atılacak.

BİN 172 DEAŞ’LININ 750’Sİ YABANCI

Bu kararlı tutum Avrupa’da panik havası oluştururken, Türkiye’deki cezaevlerinde bin 172 DEAŞ’lı bulunduğu öğrenildi. Bunların 750’sini yabancı teröristler oluşturuyor. Yine cezaevlerindeki yabancı DEAŞ militanlarının 22’si de kadın. 750 DEAŞ’lının 40 farklı ülke vatandaşı olduğu öğrenilirken en fazla tutuklu Suriye ve Irak’tan. Bunun yanı sıra ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İngiltere, Belçika, İsveç, İsviçre, Kanada, Rusya, Ermenistan, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün gibi ülke vatandaşları da cezaevlerinde.

638’İNİN CEZASI KESİNLEŞMİŞ

750 DEAŞ’lıdan 638’i hapse çarptırıldı. Bunlardan 231’i hükümlü konumunda, yani hakkında verilen hapis cezaları kesinleşti. 407’si hakkında ise ilk derece mahkemelerince hapis cezaları verildi, dosyaları istinaf veya temyiz aşamasında (hükümözlü). Geriye kalan tutuklu 112 DEAŞ’lı hakkındaki soruşturma ve yargılamalar ise sürüyor. Bin 172 DEAŞ’lı teröristten 422’sinin ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu öğrenildi. Yine bunlardan da 95’i hükümlü, 138 hükümözlü. Geriye kalan 189 kişinin ise yargılamaları devam ediyor.

327 terörist yakalandı

Barış Pınarı Harekatı’yla birlikte Suriye’de kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 327 DEAŞ’lı yakalandı. Yine bunların 278’i yabancı uyruklu, 49’u ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Terör örgütü PYD/YPG, Barış Pınarı bölgesinde bulunan cezaevlerindeki DEAŞ’lıları serbest bırakmıştı. TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından yapılan operasyonlarda yakalanan DEAŞ’lılar, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla terörden temizlenen Afrin, El Bab, Azez ve Cerablus’taki cezaevlerinde tutuluyor.

(Yeni Şafak)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ