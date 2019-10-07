Bakanlıklar arasındaki koordinasyon eksikliğine yeni çözüm

AK Parti’nin Kızılcahamam’da gerçekleştirilen 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın basına kapalı bölümünde milletvekillerine, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin birinci yılına yönelik değerlendirmeler yapıldı. Yeni sistemle ilgili sunum yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sistemin kendisinde değil uygulamada bazı aksaklıkların olduğu vurgulandı. Yaşanan aksaklıklara sebep olan başlıklar arasında ekonomideki dalgalanmalar, genel seçimlerin Kasım 2019 yerine 24 Haziran 2018’de yapılmasından dolayı, yeni sisteme 17 ay erken geçilmesi, altı ay süren mahallî seçim süreci, Suriye ve Irak’ta yaşanan gelişmelerin bölgeye etkisi olduğu öğrenildi. Ayrıca, yetki devri konusunun önemli sorun alanlarından biri olduğunun altı çizilirken; başlangıçta yüzde 39 olan yetki devri oranının yüzde 45’e çıktığı, ancak bu oranın daha da yükselmesi gerektiği vurgulandı.

Oktay’ın çözüm tavsiyeleri şöyle:

-Yetki devri yaygınlaştırılacak. Devredilen yetkilerin kullanımı ve uygulaması kontrol edilecek, izlenecek ve raporlanacak.



- Vekâleten yapılan atamalara sınırlama getirilecek.



-Mahallî yönetim hizmetlerinin hızlandırılması ve etkinleştirilmesine yönelik ‘Yetki kullanımı’ çalışması yapılacak.



- Bakanlık, kurum ve kuruluşların Külliye’deki iş ve işlemlerini kurumsal olarak takip edebilecekleri irtibat noktaları belirlenecek.



-Bakanlıklarda, bakan başkanlığında en geç iki haftada bir koordinasyon toplantısı yapılacak. En geç haftada bir defa da bakan yardımcıları koordinasyon toplantısı düzenlenecek; toplantı sonuçları bakana raporlanacak.



- Birden çok bakanlığı ilgilendiren kararname ve kararlarda, tüm ilgili taraflarla istişare güçlendirilecek. Kesişen alanlarda çözüme ulaşılmayan konularla ilgili oluşan koordinasyon eksikliğini giderecek ‘ara bulucu bakan’ şeklinde bir ara birim oluşturulacak.



- Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı, Parti ve Meclis grubu yürütme organlarından talep edilen verilerin standart formatları belirlenecek ve ortak bir veri havuzunda toplanacak.



- Meclis komisyonunda tartışılan kanuni düzenlemeler, sivil toplum ve kamuoyu nezdinde anlatılarak kamuoyu desteği sağlanacak.



-Sosyal medya ve YouTube gibi kanallar daha aktif kullanılacak. Sistemin tanıtımı, toplumda kabul görmüş kişiler aracılığıyla yapılacak.



- Geçiş sürecinin etkin yönetilmesi amacıyla izleme ve takip sistemi kurulacak.

(Türkiye Gazetesi)