Bakanlık Pençe-2 Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı... Komandolar, teröristlerin malzeme deposunu imha etti
Pençe-2 Harektında, sağ olarak ele geçirilen PKK’lı teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda; teröristlerin erzak deposu olarak kullandığı 3 odalı yeraltı mağarasındaki gıda malzemeleri komandolar tarafından imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-2 Harekatı Kapsamında, sağ olarak ele geçirilen bölücü teröristten alınan bilgiler neticesinde teröristler tarafından erzak deposu olarak kullanılan yer altı mağarası tespit edildi. Yaklaşık 30 metre uzunluğunda ve içerisinde 3 oda bulunan mağarada; 350 paket Çay, 40 teneke (10 kg'lık) ve 10 teneke (20 kg'lık) ayçiçek yağı, 100 karton sigara, 17 fıçı mazot (15 kg'lık), 20 çuval un (30 kg'lık), 20 çuval bulgur (10 kg'lık), 30 çuval pirinç (10 kg'lık), 10 çuval kuru fasulye (30 kg'lık), 10 çuval nohut (30 kg'lık), 3 çuval şeker (10 kg’lık), 2 çuval tuz (10 kg'lık), 50 şişe tahin-pekmez, 2 çuval salça (20 kg'lık) bulundu. Ele geçirilen gıda malzemeleri komandolar tarafından yerinde imha edildi."
Bakanlık o anlara ilişkin bir video da yayınladı.
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