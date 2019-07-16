16 Temmuz 2019 Salı 10:14:21 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 10:21:47
Bakanlık paylaştı... Komandolar böyle imha etti!
Milli Savunma Bakanlığı Pençe-2 Harekatı’nda tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcıların imhasına ilişkin yeni görüntüler paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı Pençe-2 Harekatı’nda tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcıların imhasına ilişkin yeni görüntüler paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı’nda tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcıların imhasına devam ediliyor." denildi
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