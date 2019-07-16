Bakanlık paylaştı... Komandolar böyle imha etti!

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-2 Harekatı’nda tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcıların imhasına ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı’nda tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcıların imhasına devam ediliyor." denildi