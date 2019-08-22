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22 Ağustos 2019 Perşembe 10:03:55 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:07:00

Bakanlık görevden almıştı! HDP'li isimle ilgili çarpıcı görüntü

İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü PKK ile iltisakı olduğu gerekçesiyle Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP’li Bedia Özgökçe Ertan ile ilgili çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Ertan’ın PKK Terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen Nuhari Yacan isimli terör örgütü mensubunun Van ilindeki Dorukadoruk Mezarlığı’ndaki defin işlemine katıldığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütü PKK ile iltisakları sebebiyle HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları'nı açığa almıştı. Bu isimler yerine aynı illerin Valileri kayyum olarak görevlendirilmişti.

SABAH, görevden el çektirilen Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'a ait skandal görüntülere ulaştı. Ertan'ın PKK bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen Nuhari Yacan isimli örgüt mensubunun Van Dorukadoruk Mezarlığı'ndaki defin işlemine katıldığına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.

Bedia Özgökçe Ertan'ın cenazesine katıldığı teröristin 22 Ağustos 2018 günü Van Gülpınar ilçesi Akdoğu Köyü Tırşin Yaylası mevkiinde güvenlik güçlerince PKK bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

DEFİN SIRASINDA ORADAYDI

Ruken Faraşin kod adlı terörist Nuhari Yacan'ın 3 Eylül 2018 günü Van ili Fırat Mahallesi Dorukadoruk Mezarlığı'nda gerçekleştirilen defin işlemi sırasında o dönem milletvekili olan Bedia Özgökçe Ertan'ın hazır bulunduğu anlar kameralara yansıdı. Güvenlik güçlerince ele geçirilen görüntülerin tutanak haline getirilerek adli makamlara gönderildiği belirlendi.

Bedia Özgökçe Ertan'ın mezarlığa Antalya plakalı bir araçla gelmesi ve defin işlemi boyunca mezarlıkta beklemesi dikkatlerden kaçmadı.

Bilindiği gibi İçişleri Bakanlığı'nca görevden el çektirilen HDP'li Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan Van Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden bir yargılaması, ayrıca Cumhuriyet Savcılıklarınca 'terör' suçlarına ilişkin 6 ayrı soruşturması bulunuyor. Ertan'ın ayrıca İçişleri Bakanlığı'nca hakkında yürütülen 3 ayrı idari soruşturması da bulunuyor.

AK PARTİ'Yİ BOMBALAYAN TERÖRİSTLE YAKALANMIŞ

Terörist Nuhari Yacan, 2 Eylül 2016 tarihinde Van İpekyolu Beşyol mevkiindeki AK Parti İl Başkanlığı binasına yönelik bombalı araç saldırısının faillerinden birisi olan Dijvar Gevda kod adlı Yılmaz Aşan ile birlikte etkisiz hale getirilmişti.

(Sabah)

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