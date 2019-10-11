Bakanlık, Fırat'ın doğusundaki ABD gözlem noktasına ateş açıldığı iddialarını yalanladı
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusundaki ABD gözlem noktasına ateş açıldığı iddialarını yalanladı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD gözlem noktasının yaklaşık 1000 metre güney batısındaki tepelerden Suruç’un güneyindeki sınır karakollarımıza Doçka ve havan tacizleri yapılmıştır. Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alınmıştır. ABD’nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve Koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir." denildi.
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