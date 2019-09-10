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10 Eylül 2019 Salı 09:32:02 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 10:17:11

Bakanlık duyurdu: Okul servislerine sıkı denetim

İçişleri Bakanlığının okul servis araçlarına yönelik denetimlerinde, aranan 946 şahıs yakalandı, 346 araç trafikten men edildi.

Ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak amacıyla yapılan uygulamada, okul çevresinde bulunan umuma acık yerler ile okul servis araçları ve personeli denetlendi. 46 bin 796 personelin katılımı ile yapılan uygulamada 30 bin 895 okul servis aracı denetlendi. Bunların 547’sine “Okul Servis Araçları Yönetmeliği’ne Uymamak”, 335’ine “Emniyet Kemeri Takmamak”, 150’sine “Fazla Yolcu Taşımak” ihlalleri basta olmak üzere toplamda 2 bin 303 sürücüye cezai işlem uygulandı. Eksikliği tespit edilen 346 okul servis aracı trafikten men edildi.

34 bin 732 umuma acık yer kontrol edildi

Ayrıca uygulamada 16 bin 459 okul çevresi kontrol edildi. Öğrenci yurtlarına yakın alanlarda bulunan park ve bahçeler, metruk binalar, alkol, özellikle acık veya paket olarak tutun mamulleri satısı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları gibi 34 bin 732 umuma açık yer kontrol edildi. Bu kontrollerde 481 iş yeri hakkında ve paket açılarak adet seklinde sigara satısı yapan 11 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

338 bin 943 şahıs sorgulandı, 946 aranan şüpheli yakalandı

Denetimlerde, umuma acık yerlerde bulunan 338 bin 943 şahıs sorgulandı. 9 uyuşturucu suçları, 5 cinsel suçlar, 26 yaralama, 19 hırsızlık, 16 dolandırıcılık, 19 tehdit, 5 hakaret, 27 kayıp çocuk, 673 yoklama kacağı-bakaya, 147 gider suçlardan olmak üzere toplam 946 aranan şahıs yakalandı. Dilencilik ile ilgili herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.

Uygulamada, 6 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, 93 adet mermi fişek, 7 adet kesici/delici alet ile 3 adet kuru sıkı tabanca bulundu. 6 gram eroin, 174 gram esrar, 21 gram sentetik uyuşturucu, 71 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 bin 324 paket kaçak sigara, 21 bin 540 adet tutun doldurulmuş makaron ve 389 gram makarona doldurulmak üzere kıyılmış tutun ele geçirildi

(AA)

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