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20 Mart 2020 Cuma 18:29:48 | Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 18:31:48

Bakanlık duyurdu, bu firmalar salgın öncesi fiyattan kolonya satacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Deva Holding, Eczacıbaşı, Eyüp Sabri Tuncer, Evyap, Eser, Marmara Kolonyaları, Pereja ve Rebul firmalarının kolonya fiyatlarında artış yapmayacaklarını taahhüt ettiklerini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, korona virüsle mücadele kapsamında etil alkol, kolonya ve dezenfektan üreticileri ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada çok sayıda firmanın salgın öncesi fiyattan satışları sürdürmeyi taahhüt edildiği belirtilerek, fırsatçılık yapanların Ticaret Bakanlığına şikayet edilmesi uyarısında bulunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreçte etil alkol üreticisi olan Konya Şeker, Türk Şeker, Tezkim ve Tarkim firmaları arz talep dengesizliği dolayısıyla oluşan fiyat artışlarının önüne geçme konusunda milli bir duruş sergileyerek irade gösterdiler. Günlük üretimleri toplam 335 bin litre olan bu firmalarımız, piyasada oluşan yüksek fiyatlarda indirime gittiler. Bu firmalarımız, ulusal ve bölgesel ölçekte çalışan kolonya ve dezenfektan üreticilerimizin tümüne en üst düzeyde gayret göstererek ürün tedarik etmektedirler. Bunun yanında kolonya üreticilerimizden de Deva Holding (Boğaziçi Kolonyaları), Eczacıbaşı (Selin Kolonyaları), Eyüp Sabri Tuncer, Evyap (Duru Kolonyaları), Eser, Marmara Kolonyaları-Senso Kozmetik, Pereja, Rebul firmaları salgın öncesi dönemde uyguladıkları fabrika ve ulusal zincir perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt etmişlerdir. Diğer kolonya ve dezenfektan üreticilerimizin de aynı duyarlılık ve dayanışmayı göstereceklerini biliyoruz.

Kovid-19 salgın riskine karşı başta sağlık emekçilerimiz olmak üzere tüm kurumlarımızın olağanüstü çabaları ve milletimizin katkılarıyla ulusal bir mücadele yürüttüğümüz bu dönemde fırsatçılık yapanların da Ticaret Bakanlığına şikayet edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Kovid-19 salgın riski ile mücadelede halkımızın sağlığı için katkı sunan tüm üreticilerimize teşekkür ederiz."

DHA

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