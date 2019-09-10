Bakanlık duyurdu! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB: Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile bölücü terör örgütü PKK’ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonda terör örgütü PKK’ya ait silah mevzii, sığınak ve barınakların vurulduğı, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.