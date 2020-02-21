Bakalık'tan binlerce kişiyi ilgilendiren haber: 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulanan idari tedbir kaldırıldı
İçişleri Bakanlığı: Bugünden itibaren 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulanan idari tedbir kararı kaldırıldı.
İçişleri Bakanlığı, 11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararının kaldırıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Pasaport Kanunu'nda yapılan son düzenleme ile Bakanlığımızın 2019/14 sayılı genelgesi doğrultusunda Pasaport İdari Karar Komisyonu 20.12.2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında idari tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular İl Nüfus Müdürlüklerince alınmakta olup, 21.02.2020 tarihi itibarıyla 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır” denildi.
(İHA)
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