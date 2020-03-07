07 Mart 2020 Cumartesi 15:19:07 | Son Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 16:00:52
Bakanlık açıkladı! Almanya'ya sınır dışı edildiler
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 2 terörist ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
Yabancı Terörist Savaşçıların ülkelerine iadesi devam ediyor.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Almanya uyruklu 2 DEAŞ'lı terörist ülkelerine sınır dışı edildi.
Böylece 11 Kasım 2019'dan bu yana iade edilen yabancı terörist sayısı 282 oldu.
AA
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