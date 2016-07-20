15 Temmuz gecesi başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından devletin zirvesi Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik kararlar almak üzere toplandı.

4 saat 40 dakika süren Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardındn ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, MGK Genel Sekreterliğinin toplantıya ilişkin yazılı açıklamasının Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yapılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, darbe girişimine karşılık alınacak kararın bugün açıklanacağını söylemişti.

ALIKONULAN KOMUTANLAR TOPLANTIDA

MGK toplantısında 15 Temmuz gecesi başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminde alıkonulan Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da hazır bulundu. Jandarma Genel Komutanı Org. Galip Mendi'nin kalp krizi geçirmesi üzerine yerine vekaleten atanan Korgeneral İbrahim Yaşar da toplantıya katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce çıkan açıklamalar;