15 Aralık 2019 Pazar 21:10:38 | Son Güncelleme: 15 Aralık 2019 Pazar 22:13:13
Bakan Ziya Selçuk: Doğa okulları konusunda her türlü senaryoya karşı tedbir aldık
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Doğa okullarının devrine ilişkin, "Mevzuat gereği üzerimize düşen tedbiri yerine getirmek söz konusuysa biz buna yarın için hazırız. Her türlü senaryoya, duruma karşı bütün tedbirleri almış durumdayız" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa okullarına ilişkin, "Mevzuat gereği üzerimize düşen tedbiri yerine getirmek söz konusuysa biz buna yarın için hazırız. Her türlü senaryoya, duruma karşı bütün tedbirleri almış durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.
(AA)
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