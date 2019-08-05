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05 Ağustos 2019 Pazartesi 22:16:43 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 22:18:15

Bakan Yardımcısı Birpınar: Sahilleri temizlemeden buradan gitmeyeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar, "Akçakoca'yı eski günlerine kavuşturmak, temiz sahillerini eski haline getirmek için bakanlık olarak mücadele veriyoruz. Tertemiz sahil ve deniz oluncaya kadar da buradan gitmeyeceğiz." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan Kartal'dan bölgedeki çalışmalar konusunda, Kaymakamlık binasında bilgi aldı. Daha sonra Bakan Murat Kurum'un talimatı ile Edilli Plajı'nda temizlik çalışması yapan 50 kişilik ekibi ve 6 dalgıcı ziyaret eden Birpınar, çalışanlara kolaylıklar diledi. 

Birpınar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 17-18 Temmuz'da Düzce ve Sakarya çevresinde olağan dışı yağışlardan dolayı büyük bir sel felaketi meydana geldiğini ve bu olayda 4'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Türkiye'nin iklim değişikliğine uyum sağlaması gerektiğini belirten Birpınar, "Öncelikle Türkiye'nin başı sağ olsun, yöredeki vatandaşlarımızın başı sağ olsun, ailelere de sabır diliyorum. Tabii bu inanılmaz bir yağıştı, ilkim değişikliğinden kaynaklanan. Metrekareye yaklaşık 160 kilograma yakın yağış düştü ki bu bir senede oluşan yağışın yarısı bir saatte oluşmuştu. Bu yoğun yağış ve beklenmedik hava olayları sürekli olmaya başladı. Bu da ilkim değişikliğinin bir parçası. Buna uyum sağlamak zorunda olduğumuzu biliyoruz." diye konuştu.

İklim değişikliğinin farklı sektörleri de olumsuz etkilediğini anlatan Birpınar, şöyle devam etti:

"Bunun etkileri de maalesef turizme, tarıma, hayvancılığa hem de altyapıya ciddi zararlar vermeye başladı. Bunun öncesinde Doğu Karadeniz'de de aynı şeyler yaşanmıştı. Hem can kayıpları oluyor hem de mal kayıpları olmaya başladı. Bunlara karşı uyum sağlamak ve tedbir almak lazım. Öncelikle bu dere yataklarında bulunan ki bizim tespit ettiğimiz 500'e yakın bina hasar gördü, bunun içinde 197 tanesi yıkılmayı bekleyen, 66 tanesi özellikle heyelandan dolayı zarar gören yapılar var."

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün ve Düzce İl Müdürlüğünün bütün tespitleri yaptığını aktaran Birpınar, bu yapıları yıkarak, vatandaşların daha uygun yerlerde oturmasını sağlayacaklarını söyledi.

"Akçakoca'yı eski günlerine kavuşturmak için mücadele veriyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte bölgede incelemelerde bulunduklarını hatırlatan Birpınar, şunları kaydetti:

"Turizm cenneti olan bu güzel ilçemizi, İstanbul'a çok yakın olan, günübirlik gelinebilecek yeri, tekrar eski günlerine kavuşturabilmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak öncelikle buradaki sahilleri, plajları ve dere ağızlarını temizlemek istediğimizi söyledik. Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ekipleri buraya geldiler. Şu an burada 3 gündür temizlik çalışmalarına devam ediyorlar. Yaklaşık 60 kilometrelik bir sahil şeridini, Melenağzı'ndan Akçakoca'nın ilerisine kadar, bütün bu sahili tertemiz yapacağız. Sadece sahilde değil, denizin içerisinde bulunan kütük ve atıkları da çıkarmak için 6 dalgıcımız burada sürekli çalışıyor. Ayrıca derelerde biriken o milleri de buradan çıkarmak istiyoruz. Akçakoca'yı eski günlerine kavuşturmak, temiz sahillerini eski haline getirmek için Bakanlık olarak mücadele veriyoruz. Tertemiz sahil ve deniz oluncaya kadar da buradan gitmeyeceğiz."

"Tedbir almamız lazım"

Bu felaketlerin devam edebileceğini göz önüne alarak, tedbir alınması ve çalışılması gerektiğini vurgulayan Birpınar, Türkiye'nin, iklim değişikliğine çok fazla sebep olan bir ülke konumunda bulunmadığına dikkati çekti.

Ancak bununla birlikte Türkiye'nin, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer aldığını dile getiren Birpınar, "Hem Akdeniz hem Karadeniz havzasında, ciddi hortumların yaşandığı, acayip hava olaylarının meydana geldiği bir ortam yaşamaya başladık, o günler geliyor. Dolayısıyla tedbir almamız lazım. Özellikle dere yataklarında bulunan vatandaşlarımızın daha tedbirli olması gerekiyor. Belediyelerimizin önceden tedbir alması lazım. Meteorolojinin haberlerine iyi kulak vermeliyiz." ifadesini kullandı.

Trabzon'da Bakan Kurum'un "İklim Değişikliği Eylem Planı"nı açıkladığını anımsatan Birpınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sadece Doğu Karadeniz için değil aynı zamanda Batı Karadeniz için yapılmıştı. Bütün diğer bölgeler için de bunu yapacağız. Eylem planları içerisinde mutlaka uyum süreci, depreme nasıl uyum sağlıyorsak, deprem bir afetse, bu iklim değişiklikleri de karşımıza afet olarak çıkıyor. Buna nasıl uyum göstereceğimizi orada 14 maddede açıklamıştık, bunu bütün bölgeler için yapacağız."

(AA)

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