  • Bist 100
    108869
  • Dolar
    5,7884
  • Euro
    6,4038
  • Altın
    271,6900
İstanbul
10 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sevdet Demir: Oğlum için hayallerim vardı. Bırakmadılar, oğlumu benden çaldılar. Ben hakkımı helal etmiyorum Sevdet Demir: Oğlum için hayallerim vardı. Bırakmadılar, oğlumu benden çaldılar. Ben hakkımı helal etmiyorum
Kamuda maliyetleri 'enerji tasarrufuyla karşılama' dönemi Kamuda maliyetleri 'enerji tasarrufuyla karşılama' dönemi
Bakan Varank: KOSGEB-DEİK sinerjisi KOBİ'lerimize güç katacak Bakan Varank: KOSGEB-DEİK sinerjisi KOBİ'lerimize güç katacak
ABD ve Güney Kore'den yarımadadaki barış görüşmelerini güçlendirme kararı ABD ve Güney Kore'den yarımadadaki barış görüşmelerini güçlendirme kararı
İdlib'de son bir haftada 25 bin sivil yerlerinden edildi İdlib'de son bir haftada 25 bin sivil yerlerinden edildi
Başkan Erdoğan konuşuyor Başkan Erdoğan konuşuyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Doğu Akdeniz'de) gemilerimi korumam için gereken önlemleri alırım Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Doğu Akdeniz'de) gemilerimi korumam için gereken önlemleri alırım
Fransız cankurtaran: AA Foto Muhabiri Yalçın'ın gözüne plastik el bombası isabet etti Fransız cankurtaran: AA Foto Muhabiri Yalçın'ın gözüne plastik el bombası isabet etti
Yemen'in Sokotra Adası'nı vuran fırtına büyük çaplı hasara neden oldu Yemen'in Sokotra Adası'nı vuran fırtına büyük çaplı hasara neden oldu
Kayserispor'da başkanlığa Berna Gözbaşı seçildi Kayserispor'da başkanlığa Berna Gözbaşı seçildi
Son 30 yıldaki en büyük petrol rezervini keşfettiler Son 30 yıldaki en büyük petrol rezervini keşfettiler
KKTC Başbakanı Tatar: Libya ile yapılan anlaşma yeni bir haritaya sebebiyet vermiştir KKTC Başbakanı Tatar: Libya ile yapılan anlaşma yeni bir haritaya sebebiyet vermiştir
Kağıthane'de dehşet: 3 kişiyi bıçakladı koşarak kaçtı Kağıthane'de dehşet: 3 kişiyi bıçakladı koşarak kaçtı
Bursa-İstanbul arası hırsızlık şebekesi çökertildi Bursa-İstanbul arası hırsızlık şebekesi çökertildi
Bakanlar Pekcan, Turhan ve Kasapoğlu, Manisa'da yatırımları inceledi Bakanlar Pekcan, Turhan ve Kasapoğlu, Manisa'da yatırımları inceledi
Meyve suyu ihracatında hedef 300 milyon dolar Meyve suyu ihracatında hedef 300 milyon dolar
Kırsal kalkınmada 84 proje için 113 milyon lira destek Kırsal kalkınmada 84 proje için 113 milyon lira destek
KOSGEB ile DEİK arasında iş birliği protokolü KOSGEB ile DEİK arasında iş birliği protokolü
Yemek sektöründe '2020 Türk Mutfağı yılı' sevinci Yemek sektöründe '2020 Türk Mutfağı yılı' sevinci
Sivil havacılık 'drone' ile uçuşta Sivil havacılık 'drone' ile uçuşta
İhracat 11 ayda Bağımsız Devletler Topluluğu'na arttı Avrupa'ya azaldı İhracat 11 ayda Bağımsız Devletler Topluluğu'na arttı Avrupa'ya azaldı
Barış Pınarı Harekatı'nda görevli sağlıkçının 'yaralı Mehmetçik' anısı duygulandırdı Barış Pınarı Harekatı'nda görevli sağlıkçının 'yaralı Mehmetçik' anısı duygulandırdı
Atama kararları Resmi Gazete'de Atama kararları Resmi Gazete'de
Hindistan'da tecavüz duruşmasına giden kadın suçladığı kişiler tarafından yakılarak öldürüldü Hindistan'da tecavüz duruşmasına giden kadın suçladığı kişiler tarafından yakılarak öldürüldü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Aralık 2019 Cumartesi 14:55:52 | Son Güncelleme: 07 Aralık 2019 Cumartesi 14:56:32

Bakan Varank: KOSGEB-DEİK sinerjisi KOBİ'lerimize güç katacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) arasında imzalanan iş birliği anlaşmasıyla ortaya çıkacak sinerjinin KOBİ'lerin gücüne güç katacağını vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, KOSGEB ile DEİK'in önemli bir iş birliğine imza attığını hatırlattı. 

İki kurum başkanları tarafından kendisinin ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın huzurunda imzalanan protokolün önemine dikkati çeken Varank, "Bu sayede KOBİ'lerimiz yurt dışında faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerle veya potansiyel müşterileriyle daha sık bir araya gelecek. Ortaya çıkacak sinerji KOBİ'lerimizin gücüne güç katacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Pekcan da söz konusu anlaşmaya ilişkin Twitter hesabında, "DEİK-KOSGEB İş Birliği Anlaşması KOBİ'lerimize hayırlı olsun." mesajını paylaştı.

KOBİ'lerin etkinliği artırılacak

KOSGEB ile DEİK arasında imzalanan anlaşmayla iki kurumun deneyimlerinin birleştirilerek, KOBİ'lerin dış pazarlardaki etkinliklerinin artırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda KOBİ'lerin dış ilişkiler, dış ticaret ve yatırımlarla ilgili konularda bilgi birikimlerinin artırılması amacıyla toplantı ve organizasyonlar düzenlenmesi, DEİK tarafından yurt içinde ve dışında organize edilen iş konseylerine ve diğer etkinliklere KOSGEB vergi tabanındaki KOBİ'lerin katılımlarının karşılıklı teşvik edilmesi planlanıyor.

DEİK tarafından yurt dışında düzenlenen ve KOBİ katılımına açık iş heyeti programlarının KOSGEB'in Yurt Dışı Programı desteği kapsamına alınması, KOSGEB'in Yurt Dışı Pazar Destek Programı'ndan KOBİ'lerin yararlandırılmasında karşılıklı iş birliğine gidilmesi de protokolün hedefleri arasında bulunuyor.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ