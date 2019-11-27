Bakan Varank, HDP'li Paylan'ı böyle susturdu!

Yerli otomobile ilişkin soruları cevaplandıran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Aralıkta ön gösterimi yapılacak. Üretim tesisiyle ilgili birkaç alternatif üzerinde çalışıyorlar şu anda.

Bu bir ticari girişim, CEO'su var. Muhtemelen ön gösterimde hikayesini kendisi anlatacaktır. Türkiye'de, dünyada satılabilecek bir araç üretmek için çalışıyorlar" diye konuştu.

HDP'Lİ VEKİLİ SUSTURAN CEVAP!

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, "Meclis'e ithal bir arabayla, Mercedes'le geldiniz" sözleri üzerini ise; "Benim makam aracım Toyota Corolla, hibrit bir araç. Türkiye'de örnek olsun diye Bakan olarak hibrit araca biniyorum. Gayet de memnunum hiçbir sıkıntım yok. Yabancı yatırımcıyı bazen üzüyoruz. Toyota, Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarından bir tanesi. Bu aracı yerli olarak Sakarya'da üretiyor, 5 milyar dolar senede ihracat yapıyor. Bu aracı banttan indirirsiniz, ben örnek olmak için kullanırım dedim, kullanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.