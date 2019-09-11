Bakan Varank, EBRD Başkanı Suma Chakrabarti'yi ile bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki görüşmede, Türkiye ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında, önümüzdeki dönemde, sanayi politikaları ve inovasyon alanlarındaki iş birliği olanakları gündeme geldi.

Bankanın Türkiye'deki operasyonları ve gelecek dönem stratejileri hakkında bilgilendirmenin yapıldığı görüşmede, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi başta olmak üzere Bakanlığın teknoloji ve inovasyon altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Mehmet Fatih Kacır ile Çetin Ali Dönmez, EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, EBRD Türkiye Başkan Vekili ve Ankara Ofisi Başkanı Barış Dinçer, EBRD Türkiye Başkan Vekili Hande Islak ile EBRD Ekonomisti Lorenzo Ciari de hazır bulundu.

Görüşme, fotoğraf alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

(AA)