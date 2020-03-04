04 Mart 2020 Çarşamba 00:04:18 | Son Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 00:32:23
Bakan Soylu'dan Yunanistan'ın iltica kararına tepki: Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın iltica kararı ile ilgili bir açıklamada bulundu. Bakan Soylu; "Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur'' dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı;
Yunanistan, 1 ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurdu.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından bugün yapılan açıklamaya göre ne 1951 Cenevre Sözleşmesi ne de AB mülteci hukukuna göre böyle bir karar alınamaz.
Utanç verici, bu karar tamamen hukuksuzdur.
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