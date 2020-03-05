Bakan Soylu'dan, Yunan sözcülüğü yapan Tele1 muhabirine: Hiç Türkiye'nin tarafında olduğunuz görünmüyor

Edirne Valiliği önünde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıların bulunduğu Pazarkule sınır kapısına kadar bütün sınır hattını kontrol ettiklerini belirtti. Bakan Soylu, "Gitmek isteyenlere engel koymuyoruz" ifadelerini kullandı.

TELE1 MUHABİRİ DEĞİL, SANKİ YUNAN MUHABİRİ!

Tele1 muhabirinin Yunanistan'ın kara propagandası olan “139 bin sayısını teyit edemedik bir türlü” sorusuna tepki gösteren Bakan Soylu, "Kaç muhabiriniz var sizin. Bizim sınırda kaç karakolumuz var? Vilayet burada teyit edemiyor mu ? Siz kimin tarafındasınız? Hiç Türkiye'nin tarafında olduğunuz görünmüyor. Şu anda sizin yaptığınız Yunan ve Avrupa medyasının yalan ve çarpıtmasını burada ifade etmek. O zaman İçişleri Bakanı yalan söylüyor öyle mi?. Sana karakol karakol da söyleyeceğim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın ama hizmetin başka bir yere, devletine itimat et" diye tepki gösterdi.