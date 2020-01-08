08 Ocak 2020 Çarşamba 15:39:57 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 16:22:41
Bakan Soylu'dan yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlere uyarı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlere dijital takografların takılması için 10 Temmuz 2020 tarihine kadar ek süre verildiğini söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dijital takografların takılması için 10 Temmuz 2020 tarihine kadar ilave ek süre verildiğini açıklayarak, yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin cihazları taktırmaları gerektiğini belirtti.
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