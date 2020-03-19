Bakan Soylu'dan son dakika koronavirüs açıklamaları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüsle ilgili çok önemli açıklamalar yaptı.

Sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına tepki gösteren Soylu, "Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ’cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, karantinada altında tutulan kişi sayısıyla ilgili de, "9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var. Kıbrıs’a transfer olacak şahıs Türkiye’de karantina altında" dedi.