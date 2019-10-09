Bakan Soylu'dan operasyon açıklaması: Önümüzdeki süreçte de YPG/PKK meselesi, bu işin son darbesi olacaktır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında, "Bugün Türkiye'ye dönük olarak o bölgedeki barış operasyonuyla ilgili demografik yapıyı bozacağı iddiasında bulunanlar, esasında kendi sosyal hırsızlıklarını örtmeye çalışmaktadır. Bu kadar açık ve net. Batı bu konuda samimiyetsizdir" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı:
Bugün Türkiye'ye dönük olarak o bölgedeki barış operasyonuyla ilgili demografik yapıyı bozacağı iddiasında bulunanlar, esasında kendi sosyal hırsızlıklarını örtmeye çalışmaktadır. Bu kadar açık ve net. Batı bu konuda samimiyetsizdir.
Türkiye'nin karşısında kimse şımaramaz. 40 yıldır Türkiye'nin sınırları içinde terör eylemleri yapacaksın, hem insan hem de birçok maliyet oluşturacaksın, insanları göçe zorlayıp ceremesini Türkiye'ye çektireceksin, sonra biz bunun hesabını sormayacağız öyle mi? Bunun hesabını sorarız. Türkiye 15 Temmuz'dan beri tüm güvenlik problemlerini bütüncül bir yaklaşımla çözmektedir, önümüzdeki süreçte de YPG/PKK meselesi, bu işin son darbesi olacaktır.
(AA)
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