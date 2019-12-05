05 Aralık 2019 Perşembe 12:11:26 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 12:15:10
Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ceren Özdemir cinayetine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Canlı yayın izlemek için tıklayın
"Daha önce bir tanışıklıklarının olmadığı aşikar" diyen Bakan Soylu, "Cinayet işleyebileceğine dair bilgimiz söz konusu değildi. Elinde bir bıçak olup hiç tanımadığı bir insanı katledecek bir caniyle karşı karşıyayız" açıklamasını yaptı.
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