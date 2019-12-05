Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

"Daha önce bir tanışıklıklarının olmadığı aşikar" diyen Bakan Soylu, "Cinayet işleyebileceğine dair bilgimiz söz konusu değildi. Elinde bir bıçak olup hiç tanımadığı bir insanı katledecek bir caniyle karşı karşıyayız" açıklamasını yaptı.