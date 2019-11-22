Bakan Soylu'dan o iddialara sert tepki: Kanıtlayın istifa ederim

  • Bist 100
    106540
  • Dolar
    5,7176
  • Euro
    6,3232
  • Altın
    270,6980
İstanbul
11 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bahçeli: Genel seçimler 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır Bahçeli: Genel seçimler 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır
Vahşet: İşkence edip öldürdüler, sonra pizza yiyip eğlendiler Vahşet: İşkence edip öldürdüler, sonra pizza yiyip eğlendiler
Bakan Soylu: Naylon faturalarla terör örgütüne para aktarıldığını tespit ettik Bakan Soylu: Naylon faturalarla terör örgütüne para aktarıldığını tespit ettik
Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı'nın tarihi belli oldu Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı'nın tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kırgızistan ile FETÖ ile mücadele konusunda mutabakata vardık Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kırgızistan ile FETÖ ile mücadele konusunda mutabakata vardık
AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması: Türkiye'nin gündeminde değildir AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması: Türkiye'nin gündeminde değildir
Başkan Erdoğan'dan Dipsiz Göl talimatı! Bakanlık harekete geçti Başkan Erdoğan'dan Dipsiz Göl talimatı! Bakanlık harekete geçti
Bağdat’ta protestolarda 4 kişi daha öldü, 40 kişi yaralandı Bağdat’ta protestolarda 4 kişi daha öldü, 40 kişi yaralandı
Türkiye ile Rusya arasında feribot seferleri başlıyor Türkiye ile Rusya arasında feribot seferleri başlıyor
Karaman'da başkanın aracına ateş açıp, 'son uyarı' notu bırakan 3 kişi tutuklandı Karaman'da başkanın aracına ateş açıp, 'son uyarı' notu bırakan 3 kişi tutuklandı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika açıklaması: İş birliği başlatıldı Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika açıklaması: İş birliği başlatıldı
Putin: Her şeye rağmen kesinlikle bu silahı mükemmel hale getireceğiz Putin: Her şeye rağmen kesinlikle bu silahı mükemmel hale getireceğiz
Kış mevsimi ne zaman gelecek? Kış mevsimi ne zaman gelecek?
Rus kozmonot: ABD uzay istasyonunu bırakacak Rus kozmonot: ABD uzay istasyonunu bırakacak
Putin: NATO'nun askeri alanında uzayı kullanma girişimleri endişe verici Putin: NATO'nun askeri alanında uzayı kullanma girişimleri endişe verici
Tolga Sarıtaş kimdir? Tolga Sarıtaş kaç yaşında, nereli? Tolga Sarıtaş kimdir? Tolga Sarıtaş kaç yaşında, nereli?
Bakan Soylu'dan o iddialara sert tepki: Kanıtlayın istifa ederim Bakan Soylu'dan o iddialara sert tepki: Kanıtlayın istifa ederim
İnşaat asansörünün 40 metreden düşmesi sonucu ölen işçinin babası gözyaşlarına boğuldu İnşaat asansörünün 40 metreden düşmesi sonucu ölen işçinin babası gözyaşlarına boğuldu
MEB'den 'silahlı eğitim' iddiasına yalanlama MEB'den 'silahlı eğitim' iddiasına yalanlama
Cansu Dere kaç yaşında? Cansu Dere kimdir, nereli? Cansu Dere kaç yaşında? Cansu Dere kimdir, nereli?
Başkan Erdoğan: Eğer yiğitsen ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum Başkan Erdoğan: Eğer yiğitsen ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum
TBB Başkanı Feyzioğlu: Türkiye'ye hiç kimse umutsuzluk pompalamasın TBB Başkanı Feyzioğlu: Türkiye'ye hiç kimse umutsuzluk pompalamasın
Açelya Akkoyun canlı yayında ağladı - İzle Açelya Akkoyun canlı yayında ağladı - İzle
Finansal hizmetlerde güven Kasım'da 24.5 puan arttı Finansal hizmetlerde güven Kasım'da 24.5 puan arttı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Kasım 2019 Cuma 15:42:57 | Son Güncelleme: 22 Kasım 2019 Cuma 15:44:43

Bakan Soylu'dan o iddialara sert tepki: Kanıtlayın istifa ederim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir gazetecinin Emniyette Menzilci var mı? başlıklı yazısına tepki göstererek, "Bırakınız son atamaları, görev dönemimde böyle tek bir atamanın olduğunu ispat ederseniz istifa ederim" dedi.

Bakan Soylu, bir gazetecinin “Emniyette Menzilci var mı?” başlıklı yazısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Emniyette Menzilci var mı başlığıyla yayımlanan yazınız bundan önceki yazılarınızda olduğu gibi tamamen asılsız iddia ve iftiralar içermektedir. Gazetecilik, kişisel hırs ve çıkarlar uğruna sizi aracı kılan insanlardan edindiğiniz kulaktan duyma bilgilerle yazı yazmak değildir. Emniyet teşkilatında geçmiş dönemlerde FETÖ’nün oynaştığı ve itibarlarını hafızasına aldığı kişilerden edindiğiniz bilgileri bugün oluyormuş gibi ifade etmek gazetecilik namusuna halel getirmektir. Gerçi mesleki namus anlayışının sizin için hiçbir şey ifade etmediği teşkilatımızın koridorlarında iyi bilinir. 03.11.2019 tarihli 'Emniyette neler oluyor; Menzilciler, emniyet atamalarında birbirine mi girdi?' başlığıyla 'Emniyette FETÖ’den doğan boşluğun doldurulması çerçevesinde bir süredir emniyette yapılan tayinlerde Menzilcilerin etkisi 'güçlü' biçimde hissediliyor. Bu etki, son Emniyet Müdürleri kararnamesinin yanı sıra birinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi ve polis okullarına yapılan müdür atamalarında da kendisini gösterdi. Her üç atama ve terfi sırasında Menzil cemaatinden doğrudan veya dolaylı gelen referanslar kabul gördü. Ancak kulislere düşen iddiaya göre birinci sınıfa terfi ve polis okullarına yapılan atamalar sonrasında özellikle Menzil cemaati içinde kavgalı bir süreç başladı...' şeklinde kaleme aldığınız yazınızda son atamalarda Menzil cemaatinin etkin olduğunu ve tüm atamaların onlar tarafından yapıldığını iddia etmiştiniz. 20.11.2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığımın 2020 yılı Bütçe Kanun Tasarısı'na ve 2018 Yılı Kesin Hesap Kanun Tasarısı görüşmelerinde benzer iddia ile ilgili şahsıma sorulan soruda vermiş olduğum cevapta belirtiğim sözümün arkasındayım. Bırakınız son atamaları, görev dönemimde böyle tek bir atamanın olduğunu ispat ederseniz istifa ederim" dedi. 

"Sizin gibi zihniyetler, memleketimizin inanç, gelenek, sosyolojik gerçeklerini yıllarca sömürerek istismar etti" diyen Soylu, açıklamasını şöyle sürdürdü: 

"Kurumlarımıza da aynı istismarı bulaştırmaya çalışarak, onları felç etmek istiyor. Ayrıca toplumumuzda yüz yıllardır var olan sosyolojik gerçeklerle, devlet yapımızı farklı sebeplerle karşı karşıya getirmenizde ayrı bir fitneciliktir. Devlet yapımızı sadece bir koltuk için iğfal ettirmekten kaçınmayan 'iftiracı kuşlarınıza' da söyleyin, Türkiyemizin bugün yüz akı olan emniyet teşkilatımızın elde ettiği başarıları ve aldığı güçlü mesafeyi karalamaya çalışmak fesatlık, çekememezlik ve fitnedir. Türk Polis Teşkilatı, kuruluşundan bu yana toplumun düzen, barış, huzur ve güvenlik içerisinde hayatını sürdürmesine imkan sağlayan ortamın oluşturulması ve korunması bilincine sahip liyakatli personel ile görevini ifa etmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden canı pahasına çalışan değerli teşkilatlarımızı ve milletimizi Allah, sizler gibi fitnecilerden, dedikoduculardan ve koğuculardan korusun." 

(İHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ