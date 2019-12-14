Bakan Soylu'dan hendek operasyonlarını eleştiren HDP'li vekile sert çıkış: PKK'ya mı bırakacaktık oraları?
İçişleri Sağlık ve Çevre bakanlıklarının ele alındığı Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan hendek operasyonlarını eleştirmesi üzerine TBMM'de gergin anlar yaşandı. Bakan Soylu'nun araya girerek, "Ne yani PKK'ya mı bırakacaktık oraları? Terbiyesizlik yapıyorsun" tepkisine HDP'li vekilden "Senden korkmuyoruz" yanıtı geldi.
İçişleri Sağlık ve Çevre bakanlıklarının ele alındığı Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, hendek operasyonlarını eleştirdi ve çok sayıda sivilin bu operasyonlarda katledildiğini söyledi.AK Partililerin tepki gösterdiği Kaçmaz yerine geçerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile sözlü tartışmaya girdi.
SOYLU: PKK'YA MI BIRAKACAKTIK
Soylu'nun "Ne yani PKK'ya mı bırakacaktık oraları? Terbiyesizlik yapıyorsun" tepkisine Kaçmaz'ın "Senden korkmuyoruz" karşılığını vermesi üzerine ikili arasında el kol hareketleriyle atışma sürdü. Bunun üzerine AK Partili ve HDP'li vekiller ayağa kalkıp salonda bağırışmalar başlayınca TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç birleşime 10 dakika ara verdi.
Arada CHP'li vekiller AK Partili ve HDP'liler arasında set oluşturarak kavganın büyümesini önledi.
(Superhabertv)
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