Bakan Soylu'dan HDP'li Sezai Temelli'ye: O, 'pil' deyince, el yapımı patlayıcı anlar

Soylu, CNN Türk'te katıldığı Hafta Sonu Özel programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Dün tanıtımı yapılan "Türkiye'nin Otomobili"ni nasıl bulduğuna ilişkin soru üzerine Bakan Soylu, programa katılamadığını belirterek, "Gönlümüz, aklımız o günün ortaya çıkaracağı enerjideydi. Tabii mükemmel, muhteşem, hayallerimiz... Çok uzun yıllardır Türkiye'nin ertelemek zorunda kaldığı ve gücünü yakaladığında da ertelemediği, milletimizle buluşturduğu bir hayal." değerlendirmesinde bulundu.

ALMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ

"Türkiye'nin Otomobili"nin İçişleri Bakanlığı açısından da önemli olduğunu vurgulayan Soylu, "Çünkü hem İçişleri Bakanlığı hem de polis ve jandarma olarak bu konularda en çok alıcılardan bir tanesiyiz." diye konuştu. Bakan Soylu daha sonra "Türkiye'nin Otomobili"nin jandarma ve emniyetin logolarının giydirilmiş versiyonlarını yayında göstererek, "Almak için sabırsızlanıyoruz." ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin Otomobili"ne yönelik eleştirilere ilişkin görüşü sorulan Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Milletimizin bundan çok mutlu olduğu aşikar. Bundan mutlu olunmaz mı? Bundan mutlu olunur. Tabii CHP'deki arkadaşımızın yaklaşımı, zannediyorum kalıtımsal bir şey. Bu, doğru bir şey değil. Bunu dönüştürmek lazım. Biz, iyide, güzelde, doğruda rekabet etmeliyiz. CHP yöneticilerine bizim tavsiyemiz; 'Biz çok daha iyiyi yapacağızı, biz daha kısa zamanda yapacağızı, daha az maliyetle daha güzelini yapacağızı, daha çok ihraç edeceğizi' önermeleridir. Yeni dünya bu.

PİL DEYİNCE PATLAYICI ANLAR

Sezai Temelli'ye söyleyeceğim bir tek şey var. O, 'pil' deyince, el yapımı patlayıcı, C4 ile ilgili yapılan patlayıcıdan anlar. Bu, elektrikli, pilli arabalardan anlamaz. Onun alanı da değil. Onun için onlarla öyle bir tartışmayı yapmanın çok büyük bir anlamı yoktur. Onların hangi alanlarda ihtisas gösterdiği apaçık ortada."