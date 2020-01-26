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26 Ocak 2020 Pazar 12:20:57 | Son Güncelleme: 26 Ocak 2020 Pazar 12:54:01

Bakan Soylu'dan flaş Elazığ depremi açılaması: Yarın sabah maddi yardım başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki ailelere yapılacak olan maddi yardım hakkında açıklamalarda bulundu. Soylu, "Ailelere yarın sabah maddi yardım verilecek. Evi sağlam olmayana kira yardımını hemen vereceğiz, sonrasını da TOKİ, AFAD ile çözmeye çalışacağız. " dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremin ardından enkaz altında kalan 45 vatandaşın kurtarıldığını bildirdi.

Bakan Soylu, "4 büyüklüğünün üzerinde 20 artçı deprem meydana geldi. O saatten bu saate kadar 678 artçı deprem meydana geldi. Artçı depremler devam ediyor." dedi.

Soylu, "Artçı depremler devam ettikçe vatandaşımızın endişe duyması normaldir, bu konudaki ihtiyaçların giderilmesi de bizim temel görevimizdir." diye konuştu.

"6 bin 455 çadır kuruldu"

İçişleri Bakanı Soylu, "Bölgeye şu ana kadar 10 binin üzerinde çadır sevk ettik. 6 bin 455 çadırın da kurulumunu hem Malatya hem de Elazığ'da sağladık." dedi.

Deprem bölgesine iletilmek istenen yardımlarla ilgili Soylu, "Türkiye'den şöyle bir talebimiz var; AFAD yönlendirmeyi yapmadan kimse Malatya ve Elazığ'a kendi başına bir şey göndermesin." ifadelerini kullandı.

"Hasarlı, az hasarlı bütün binalar taranacak"

Soylu: "Elazığ'ın içerisinde, Pötürge, Sivrice, Doğanyol ve Maden'de hasarlı, az hasarlı bütün binalar, Bakanlığımız tarafından taranacaktır. " dedi.


SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'NIN SON DAKİKA AÇIKLAMALARI;

13'ü yoğun bakımda 104 yaralı tedavi görüyor.

Şuan ilaç vs. anlamında bir desteğe ihtiyaç olmadığını belirterek yüce gönüllü milletimize teşekkür etmek istiyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah milletimize bu acıları bir daha yaşatmasın.

ÇEVRE BAKANI MURAT KURUM'UN SON DAKİKA AÇIKLAMALARI;

Deprem yaşanır yaşanmaz biz de AFAD koordinasyonunda 500'ü aşkın bir ekiple sahada çalışmalara başladık. Hasar tespit çalışmalarını başlattık. Hem Elazığ hem Malatya'da çalışmalarımız süratle sürüyor. Biz Elazığ Valiliği koordinasyonunda bir kriz masası oluşturduk. Gelen talepler doğrultusunda ilgili tüm bakanlıklarımız cevap veriyor taleplere.

Müracaat eden vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde durumlarını tespit edip binaya geçişin uygunluğunu belirliyoruz.

Acil yıkılması gereken 12 bina var. Yıkım sürecini başlatmış durumdayız. 349 az hasarlı bina tespit ettik.

Depremin şiddeti sebebiyle birçok ilimiz etkilenmiş durumda hepsiyle ilgili bu rakamları paylaşacağız.

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