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12 Aralık 2019 Perşembe 15:23:51 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 15:27:11

Bakan Soylu'dan Ertuğrul Özkök'e mektup: Kendisine eksik olan bilgileri aktardım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilik mesleğinin geldiği son durumu eleştirerek, , "Dün Ertuğrul Özkök, Şilili kadınların yaptığı dansın Kadıköy'de yapılması ile ilgili bir yazı kaleme almış. Kendisine bu yazısı ile ilgili mektup yazdım. Kendisine eksik olan bilgileri aktardım" dedi.Soylu, "Her şeyi bırakıp gazetecilik yapmak istiyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Radyo D'de Adem Metan'ın sunduğu "Adem Metan Show" programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"DÜN ERTUĞRUL ÖZKÖK YAZI YAZMIŞ..."

İçişleri Bakanı Soylu, "Gazetecileri eleştirir misiniz? Yanlış bilgi verdiklerinde kendilerine ulaşıp düzeltme yapar mısınız" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Bazı gazeteciler var ideolojik olarak kopmuşlar doğruyu görmüyorlar. Biz ne dersek diyelim bizi yok hükmünde görüyorlar. Biz onları ikna edemeyiz. Onlarla uğraşmam ama yazdıklarını okurum nasıl psikolojide olduklarını bilmem gerek. Ben gazetecilik mesleğini en çok eleştiren bir siyasetçiyim. Bir gazetecinin hata yapma lüksü yoktur. Bizim vardır ama onların yoktur. Bir gazeteci bir iki kere hata yaparsa affedilir. Basın mensupları artık çok rahatlar. Bir dönemin gazetecileri çok emek verirdi. Şimdi dönüp her şeyi bırakıp gazetecilik yapmak istiyorum. Şuan eleştirerek düzeltilmesi gereken onca konu var ki anlatamam. Araştırmacı gazetecilik şu an yok neredeyse. Türkiye’de birçok şey üretilir. Beni affedin ama en ağır iş adliye muhabirliği oldu. Dün Ertuğrul Özkök bir yazı yazmış kendisine mektup yazdım. Yazısında eksikler vardı. Bu eksikleri mektup yazar ilettim. Beni eleştiriyor. Bana, "siz Kadıköy’de dans eden kadınlara müdahaleyi savunuyorsunuz" diyor. Niye ben karşı olayım beni bağışlayın dans eden kadınlar 'devlete, polise, hakime tecavüzcü katil' derse biz nasıl çözeriz bu işi? Türkiye kadına şiddet, cinayette Avrupa yasaları ile eş değerde ilerliyor. Bu konuda her kesimden desteğe ihtiyacımız var. Biz destek bekliyoruz. İdeolojik tutum beklemiyoruz. Bende mektupta dedim ki 'keşke dans etselerdi de devlete katil, tecavüzcü demeselerdi' biz huzur iklimi inşa etmeye devam edeceğiz."

BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN BU

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut yönetimini nasıl buluyorsunuz" sorusuna da cevap veren İçişleri Bakanı Soylu, "Ben bir İstanbul seçmeniyim. İstanbul Süleymaniye'de doğdum. İstanbul'da Milletvekili seçildim aynı zamanda yıllarca burada siyaset yaptım. Yine İçişleri Bakanı olarak yerel yönetim benim görev alanım. Benim değerlendirmemden öte İstanbul seçmeni değerlendirmeli. Benim için önemli olan bu" dedi.

Doğu'nun her geçen yıl geliştiğini savunan İçişleri Bakanı Soylu, "Son bir haftada üç dört ilimizi gezdim. Daha iyi olacak. Doğu ve güneydoğu muhteşem olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldiğinde dillere pelesenk olmuş bir söz vardı: 'Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihi yenilmez' yenildi kardeşim. Kim ne derse desin yenildi. Nasıl yenildi: O gün bu söylendiğinde yol, okul, öğretmen, doktor, havalimanı birçok şey yoktu. Şimdi artık aradığınız her şey var. Batı da ne varsa Doğu’da var. Karadeniz’de ne varsa Doğu’da da o var. Bakın doğu ve güneydoğu tekstilin başkenti olacak. Göreceksiniz doğuda birçok il, ilçe yeni göçler alacak. Bizim PKK’dan temizlediğimiz dağlarda hayvancılık yapılacak. Doğu'ya baktığımızda öğrenci ve turist sayısı yükseliyor. Bu gelecek için çok sevinç verici bir gelişme" olduğunu ifade etti.

Teknolojiyi yakından takip ettiklerini de söyleyen Soylu, "Bundan iki yıl önce bu baharda terör örgütü hareket edemeyecek demiştim. Benimle dalga geçtiler. O dönem yeni İHA, SİHA’lar hareket etmeye başlamıştı. Biz bunun karşılığının ne olduğunu biliyorduk. Biz İHA, SİHA operasyonlarında hiç şehit vermedik. Şimdi daha ileri taşıyoruz bu teknoloji. Yapanların ellerine sağlık" dedi.

Terör ile mücadele ile ilgili de konuşan İçişleri Bakanı Soylu, "Annesinin evladı ile kavuşması muazzam bir duydu. Bu Türkiye’nin büyüklüğünü gösteren bir olayladır. Son üç yılda 600 kişi aileleri ile birlikte ikna edildi. Terör örgütüne katılan sayısı bunlardan daha az. Annelerin mektuplarını dağdaki çocuklara ulaştırıyoruz. Onları ikna ediyoruz. Bu gelişme terör örgütlerini ciddi rahatsız ediyor. Biz terör örgütlerinin olduğu alanları seçtik orada kimlerin olduğunu da biliyoruz. Onların Köy’deki akrabalarını biliyoruz. Kiminle irtibatta hepsini biliyoruz. Bu çalışmalar devam edecek. Biz mücadele ettikçe terör örgütünün morali alt üst olmaya devam edecek" dedi.

NE İŞ YAPMAK İSTERDİ

Programın sunucu Adem Metan'ın "Bu işi yapmasaydınız ne iş yapmak isterdiniz?" sorusuna da cevap veren İçişleri Bakanı Soylu, "Kampanya yapmaya bir yeteneğim var. Birde şöyle bir meslek hep aklımda kaldı ben İstanbul işletme mezunuyum şöyle iki yüz üç yüz kişinin çalıştığı bir üreten şirketi yönetmek istemişimdir. Gittiğim yerlerde üretim yapıldığını görünce imrenerek bakarım” dedi.

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