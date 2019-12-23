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23 Aralık 2019 Pazartesi 13:20:48 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 13:39:34

Bakan Soylu'dan emniyet müdürlerine kadına şiddet uyarısı: Karakola kim müracaat etmişse birimlerinizi hayata geçirin

Son günlerde gündemden düşmeyen kadına şiddet konusuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2020 yılına girmeden genelge yayınlayacaklarını belirtti. Bakan Soylu il emniyet müdürlerine uyarıda bulunarak, " Karakola kim müracaat etmişse onun dilekçe verip vermemesine bakmayın, kodlayalım ve onu izlemeye alın. Özel birimler oluşturalım, tüm birimlerinizi harekete geçirelim" dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanlığı'nın kadına yönelik ve aile içi şiddetle ilgili genelge yayımladığını hatırlatarak, biz de bakanlık olarak genelgeyi hazırladıklarını söyledi

 "KADINLAR İÇİN TÜM BİRİMLERİNİZİ HAREKETE GEÇİRİN"

Süleyman Soylu, il emniyet müdürlerine görev alanları içinde gri saha bırakmamaları uyarısında bulunarak, gelen şikayetlerin bir evrakla geçiştirilmemesini istedi. Bakan Soylu, "Adalet Bakanlığı kadına yönelik ve aile içi şiddetle ilgili genelge yayımladı. Biz de genelgeyi hazırladık. Bu hafta içinde 2020'ye gelmeden biz de yayımlayacağız. Neler yapabileceğimizi en ince ayrıntısıyla beraber söylemeliyiz. Bunu kendi aileniz, kendi çocuğunuz olarak görün. Kadına şiddetle, aile içi şiddetle mücadeleyi topyekun ortaya koyalım. Bu işi çözün. Ama bir şiddet bile bizim insanlığımıza, medeniyetimize ağırdır. Karakola kim müracaat etmişse onun dilekçe verip vermemesine bakmayın, kodlayalım ve onu izlemeye alın. Özel birimler oluşturalım, tüm birimlerinizi harekete geçirelim" ifadelerini kullandı.

(İHA)

 

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