  • Bist 100
    97101.3
  • Dolar
    5,8271
  • Euro
    6,4740
  • Altın
    285,6370
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Orman yangınlarını PKK üstlendi Orman yangınlarını PKK üstlendi
"Kararlılığımızı test etmeyin" "Kararlılığımızı test etmeyin"
İran Macron'un füze programı önerisini kabul etmedi İran Macron'un füze programı önerisini kabul etmedi
Bakan Soylu'dan Emine Bulut cinayeti hakkında yeni bilgi... Bakan Soylu'dan Emine Bulut cinayeti hakkında yeni bilgi...
Johnson: AB Brexit'i yük olarak görüyor Johnson: AB Brexit'i yük olarak görüyor
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric: Orta Doğu yeni bir kargaşayı kaldıramaz BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric: Orta Doğu yeni bir kargaşayı kaldıramaz
Pakistan Başbakanı Han: Pakistan Keşmir konusunda her türlü yolu deneyecek Pakistan Başbakanı Han: Pakistan Keşmir konusunda her türlü yolu deneyecek
'Para bitti, transfer yok' 'Para bitti, transfer yok'
Eski aşk alevlendi: Thiago Maia Eski aşk alevlendi: Thiago Maia
Sırada Arfa var Sırada Arfa var
'Sözüm söz Galatasaray’a gideceğim’ 'Sözüm söz Galatasaray’a gideceğim’
Nedeni fiziksel düşüş Nedeni fiziksel düşüş
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı: 26 Ağustos günü için size yazılı olmayan bir belge vereyim... Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı: 26 Ağustos günü için size yazılı olmayan bir belge vereyim...
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrailli bakana cevap: Yine kirli bir oyun oynanıyor Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrailli bakana cevap: Yine kirli bir oyun oynanıyor
Binali Yıldırım: Terör olayları devletin kontrolü altında Binali Yıldırım: Terör olayları devletin kontrolü altında
G7'de Rusya konusunda fikir birliğine varılamadı G7'de Rusya konusunda fikir birliğine varılamadı
Süper Lig'de gollü kapanış! Gazişehir Gaziantep ilk galibiyetini aldı Süper Lig'de gollü kapanış! Gazişehir Gaziantep ilk galibiyetini aldı
Leonardo DiCaprio Amazon yangınları mücadelesi için 5 milyon dolar bağış yaptı Leonardo DiCaprio Amazon yangınları mücadelesi için 5 milyon dolar bağış yaptı
Katil İsrail'in 'Türkiye' düşmanlığı bitmiyor Katil İsrail'in 'Türkiye' düşmanlığı bitmiyor
Sivas'taki selde 7 ev hasar gördü, 16 küçükbaş hayvan telef oldu Sivas'taki selde 7 ev hasar gördü, 16 küçükbaş hayvan telef oldu
Aralarından su sızmıyor... Aralarından su sızmıyor...
Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü soruldu! Pentagon açıkladı... Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü soruldu! Pentagon açıkladı...
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları 'Büyük Taarruz' için uçtu Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları 'Büyük Taarruz' için uçtu
BM Genel Sekreteri Guterres: Grönland'da temmuzda 179 milyar ton buz eridi BM Genel Sekreteri Guterres: Grönland'da temmuzda 179 milyar ton buz eridi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Ağustos 2019 Salı 00:28:42 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 00:35:11

Bakan Soylu'dan Emine Bulut cinayeti hakkında yeni bilgi...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un cinayetten önce polisten herhangi bir koruma talebinde bulunmadığını bildirdi.

Bir televizyon programına telefonla bağlanan Soylu, kadın cinayetleriyle ilgili soruları yanıtladı.

Kadın Destek Uygulaması "KADES" hakkında açıklamalarda bulunan Soylu, uygulama sayesinde bir butona basarak güvenlik güçlerine bilgi verilebileceğini vurguladı.

Soylu, uygulamanın daha fazla yaygınlaşmasını beklediklerini, çıktığı her programda bunu anlattığını, kamu spotu yapıldığını, bunu yaygınlaştırmaya çalıştıklarını ancak çok büyük toplumsal destek görmediklerini söyledi. 

Kadın derneklerinin de buna ne kadar sahip çıktığına dair bir istatistik hazırladıklarını belirten Soylu, birkaç kadın derneğinin dışında destek alamadıklarını ifade etti. 

Soylu, "Bundan üç gün öncesine kadar uygulamayı indiren kişi sayısı 70 bindi. Oysa son üç günde bu sayı 182 bine çıktı." diye konuştu.

Polis merkezlerine güven masası

Soylu, geçen yıl Türkiye'deki bütün polis merkezi amirlerini yaklaşık bir hafta boyunca kadın cinayetleri ve uyuşturucu meselesi konusunda eğitime tabi tuttuklarını da kaydetti.

Bakan Soylu, ayrıca bütün polis merkezlerinde bir "Güven Masası" oluşturduklarını, bu masalarda görev yapmak üzere üç bin kadın polis aldıklarını ve bunların eğitimlerinin devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"İki şey sağlamaya çalışıyoruz, polis merkezine girdiği zaman insanlar hangi suça ilişkin, hangi şikayette, ihbarda bulunacaklarsa karşılaşacakları bir kadın olsun. Özellikle kadın cinayetleri konusunda karşı karşıya kalınan sıkıntılara Güven Masası'ndaki arkadaşlarımızın öncelikli mesele olarak başvuru almalarını temin etmeye çalışacağız. Bunun, polis merkezlerimizde bugüne kadar getirilen sızlanmaları da ortadan kaldırabileceğini düşünüyorum. Şunu söyleyeyim, polis merkezlerimizin bu konuda hem karşılama hem de ilgili birimlere iletme konusunda ellerinden gelen gayreti ortaya koyduklarını düşünüyorum. Ama eksik var mıdır, insan olan her yerde eksik vardır. Bunu da hep birlikte ortadan kaldırmaya çalışacağız, çalışıyoruz." 

Emine Bulut emniyete gitti mi?

Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un, cinayetten önce emniyete bir başvuruda bulunup bulunmadığına ve koruma talep edip etmediğine yönelik soruya Soylu, "Yok. Böyle bir başvurusu yok. İfadede biz tetkik ettik, gidiyorlar, daha sonra kızının ifadesinde de var aile orada net bir şikayette bulunmadan çıkıyor. İfadeyi okudum, ifade öyle tabi. O da babasının, kız annesine 'Eğer biz söylersek babamı işinden ayırabilirler' diye bir endişeyi dile getirince, net bir şikayette bulunmadan çıkıyorlar." cevabını verdi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ