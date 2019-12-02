Bakan Soylu'dan dikkat çeken açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında, "Türkiye genelinde 801 pasaport başvuru noktası, 808 sürücü belgesi başvuru noktası hizmet veriyor ve müracaattan 1 3 günde belgelerin sahiplerine teslimi sağlanıyor. Ehliyet ve pasaportların devri tarihinden bugüne kadar toplam 3 milyon 400 bin yeni nesil pasaport, 7 milyon 300 bin sürücü belgesi verilmiş olup, verilen yeni nesil kimlik kartı sayısı da 49 milyon 270 bine ulaşmıştır. Yani yıl bittiğinde inşallah 50 milyonu devirmiş olacağız ya da 50 milyon eşiğinde olacağız" dedi.