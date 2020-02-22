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22 Şubat 2020 Cumartesi 15:13:58 | Son Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 15:27:32

Bakan Soylu'dan çok sert tepki: Yazıklar olsun size

Elazığ'da deprem çalışmalarını incelemek için giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Gezi provokasyonuna da değinen Bakan Soylu dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bugünkü tavrını da sert bir dille eleştirdi 'Yazıklar olsun' dedi.

Bakan Soylu yaptığı açıklamada "(Gezi Parkı olayları) O günkü Cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir ülkede yaşamıyormuş gibi bugün  söz söylemesi de bırakın İçişleri Bakanlığını, bu ülkenin bir ferdi olarak,  Süleyman Soylu olarak içime hançer gibi saplanmıştır. Hem Tayyip Erdoğan'ı yalnız  bırakacaksınız hem Tayyip Erdoğan'ın karşısında birileriyle anlaşma yapacaksınız,  ondan sonra da bugün gelip sırça köşklerinizde devletin size sunduğu bütün  imkanlarla bu milletin size verdiğini bir şekilde bu millete kötülük olarak  anlatmaya çalışacaksınız. Yazıklar olsun size." ifadelerini kullandı.

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