Bakan Soylu'dan çok sert tepki: Yazıklar olsun size
Elazığ'da deprem çalışmalarını incelemek için giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Gezi provokasyonuna da değinen Bakan Soylu dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bugünkü tavrını da sert bir dille eleştirdi 'Yazıklar olsun' dedi.
Bakan Soylu yaptığı açıklamada "(Gezi Parkı olayları) O günkü Cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir ülkede yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın İçişleri Bakanlığını, bu ülkenin bir ferdi olarak, Süleyman Soylu olarak içime hançer gibi saplanmıştır. Hem Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakacaksınız hem Tayyip Erdoğan'ın karşısında birileriyle anlaşma yapacaksınız, ondan sonra da bugün gelip sırça köşklerinizde devletin size sunduğu bütün imkanlarla bu milletin size verdiğini bir şekilde bu millete kötülük olarak anlatmaya çalışacaksınız. Yazıklar olsun size." ifadelerini kullandı.
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