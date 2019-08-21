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21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:13:36 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:31:21

Bakan Soylu'dan CHP'ye çağrı: Demokrasinin yanında olun

İçişleri Bakanı Soylu, HDP'li belediyelere kayyum atanmasıyla ilgili, "Devletin birliği, demokrasinin haysiyetini korumak için kararlıyız" açıklamasını yaptı. Sürecin demokrasi adına turnusol kağıdı olduğunu kaydeden Soylu, "Herkes safını belirlemeli" çağrısı yaptı.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, 24 TV'de yaptığı açıklamada Bakan Soylu'nun 'Benim çağrım CHP'ye, demokrasinin yanında yer alsınlar. Devletin birliği, demokrasinin haysiyetini korumak için kararlıyız' ifadelerini kullandığını kaydetti.

Görevden alınan belediye başkanlarıyla ilgili de açıklama yapan Bakan Soylu 'CHP'nin ne yaptığımızı görmesi lazım. Bakanlık hukuk kurallarına göre hareket etmektedir' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Gündemdeki konulara ilişkin açıklama yapan Soylu, HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasıyla ilgili "Devletin birliği, demokrasinin haysiyetini korumak için kararlıyız" diye konuştu.

Sürecin demokrasi adına "turnusol kağıdı" olduğunu da vurgulayan Soylu, "Herkes safını belirlemeli" dedi.

(Ajanslar)

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