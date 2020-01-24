24 Ocak 2020 Cuma 15:24:30 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 16:58:38
Bakan Soylu'dan CHP çıkışı: PKK'nın yazdığı tiyatro oyunundan yer kapmak için çaba sarf ediyorlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır ailelerine 78'inci aile daha katılmış bugün. Aile sayısı 78 olmuş" dedi. Soylu, "CHP, PKK'nın yazdığı tiyatro oyunundan birinci sırada yer kapmak için, bilet almak için çaba sarf ediyor" açıklamasını yaptı.
Soylu, "Dağdaki terörist sayısı 500’e düştü. Diyorlar ki kışın operasyon olur mu? Canlarını çıkartana kadar operasyon olur. 2020 PKK için başka bir yıl olacak" dedi.
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