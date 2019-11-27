Bakan Soylu: Yurt içinde 500'ün çok az üzerinde bir terörist kaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK’nın dağa kaçırdığı terörist sayısının bu yıl 111, ikna yoluyla adalete teslim olan terörist sayısının ise 233 olduğunu açıkladı.

2020'DE SIFIRLAMAK İSTİYORUZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yurt içinde 500'ün çok az üzerinde bir terörist kaldı. Dağlara yılda 5 bin 500'ün üzerinde terörist götürüyorlardı. 2019 yılı için dağa götürebildikleri terörist sayısı 111. 2020 yılı için bütün hazırlıklarımızı, bütün kapasitemizi bu 500'ü sıfırlamak için kullanacağız. Girilmedik hiçbir alan kalmayacak." dedi.