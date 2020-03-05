05 Mart 2020 Perşembe 13:18:08 | Son Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 13:20:45
Bakan Soylu: Yunan tarafına mukabele ediyoruz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye niye Yunan tarafına gaz sıksın. Gaz sıkan Yunan tarafıdır, bizim karakollarımıza gaz sıkıyorlar. Biz de buna mukabele ediyoruz" dedi.
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