Bakan Soylu: Ülkemizde geçen yıl kaydedilen deprem sayısı 22 bin 899'dur

Asya Afet Azaltma Konferansı'nda konuşan İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye afet riski yüksek bir ülkedir" dedi.

Soylu, "Ülkemizde geçen yıl kaydedilen deprem sayısı 22 bin 899'dur. Bu yıl ise 20 bin 940'tır. Türkiye'de 16 bin 427 toplanma alanımız var" diye konuştu.

İçişleri Bakanı, "Türkiye'de 2018 ve 2019'da tamamlanan afet konutu sayısı 2 bin 640, inşaatı devam eden konut sayısı ise 3 bin 108'dir" açıklamasında bulundu.