06 Mart 2020 Cuma 12:22:06 | Son Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 12:31:56
Bakan Soylu, Türkiye topraklarından ayrılan göçmenlerin son sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç’ten Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 142.175" dedi.
Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, saat 12.10 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısının 142 bin 175 olduğunu açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
- James Jeffrey, İstanbul Havalimanı’nda tepeden tırnağa kadar arandı
- İdlib mutabakatı sonrası AB'ye kötü haber: Türkiye açık kapı politikasında geri adım atmayacak
- Teröristbaşına fahri hemşehrilik veren İtalya'ya Ankara'dan sert tepki
- SİHA korkusu firar ettiriyor! İsyan başladı
- MESAM'a geçici yönetim atandı! Arif Sağ hakkında flaş suçlamalar