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27 Kasım 2019 Çarşamba 15:55:17 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 15:57:16

Bakan Soylu terörist Cemil Bayık'ın yeni talimatını açıkladı: Duymayacak mıyız sandın?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü ele başlarından Cemil Bayık'ın Amedspor'la ilgili verdiği talimatı açıklayarak 'Kandil'in en son derdinin ne olduğunu biliyor musunuz? Söyleyeyim, Amedspor. Aman ne yapın, nereden ne derseniz edin, Kandil'in açık talimatı. 'Amedspor'a oradan buradan ayda 400-500 bin lira para bulun' diye bizatihi Cemil Bayık talimat gönderiyor. Terör örgütünün desteklediği bir siyasi parti. Terör örgütünün direkt talimat verdiği bir spor kulübü. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey yapılabilir mi? Cemil Bayık, 'Amedspor'a destek verin' diye açık açık talimat gönderdi, duymayacak mıyız?' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı'nda düzenlenen 'Terör, İstihbarat, Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile birlikte 81 ilin jandarma komutanı da katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, terörle mücadele konusunda zor ve önemli süreçten geçildiğini belirterek, "Mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecektir. Mevcut huzur ortamının kalıcı hale getirilmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacaktır. Dün olduğu gibi bugünde Jandarma Genel Komutanlığı üstlendiği bütün görevlileri azim ve kararlılığıyla yerine getirecek. Her ne pahasına olursa olsun, mevcut yasaların verdiği sorumluluk ve yetkiyle 'ara, bul ve yok et' şeklindeki mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" dedi. 

'KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE DERSİ ALACAK DEĞİLİZ'

Bakan Soylu ise Türkiye'nin, jandarmalığın da polisliğin de insan olmanın da büyük devlet olmanın da millet olmanın da kitabını yazdığını belirterek, şunları söyledi:

"Artık sözünü sakınan bir devlet yok. Sinen, pusan, süreçlerin yönlendirmesine göre pozisyon almaya çalışan bir devlet yok. Üç tane gazete manşetiyle susturulan, 'Aman muhalefet yemeyelim' korkusuyla adım atamayan bir Türkiye'de yok. PKK'ya müzahir parti, sözcülüğünü falan değil doğrudan kuryeliğini milletvekillerinin yaptığı partinin genel başkanı çıkmış, bizim için ileri geri konuşmuş. Çok da umurumdaydı. 13 yaşında kızları dağa kaçırıp tecavüz eden sonra da terörist yapan PKK'lı sapıkları Cemil Bayık'ı, Murat Karayılan'ı savunan, oradan talimat alan partiden kadına şiddetle mücadele dersi alacak değiliz. Söyleyecek sözleri varsa gitsinler 13-14 yaşındaki çocuklara tecavüz eden Kandil'deki o aşağılık adamlara söylesinler." 

'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TALİMAT VERDİĞİ SPOR KULÜBÜ'

Terörle mücadeleye değinen Bakan Soylu, terör örgütünün bir spor kulübünü desteklediğini belirterek, "Kandil'in en son derdinin ne olduğunu biliyor musunuz? Söyleyeyim, Amedspor. Aman ne yapın, nereden ne derseniz edin, Kandil'in açık talimatı. 'Amedspor'a oradan buradan ayda 400-500 bin lira para bulun' diye bizatihi Cemil Bayık talimat gönderiyor. Terör örgütünün desteklediği bir siyasi parti. Terör örgütünün direkt talimat verdiği bir spor kulübü. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey yapılabilir mi? Cemil Bayık, 'Amedspor'a destek verin' diye açık açık talimat gönderdi, duymayacak mıyız?" dedi. 

(DHA)

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